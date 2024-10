El CIS situa el PSOE al capdavant amb un avantatge al PP de gairebé 3 punts

Aquest baròmetre es va fer entre l'1 i l'11 d'octubre i es basa en 4.005 entrevistes. Foto: EuropaPress

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions nacionals amb un 34% dels vots. Aquesta és la conclusió a què ha arribat el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que ha publicat aquest dilluns el seu baròmetre mensual en què inclouen dades sobre la intenció de vot, la valoració de líders polítics i els problemes que més preocupen els espanyols. Aquest baròmetre es va fer entre l'1 i l'11 d'octubre i es basa en 4.005 entrevistes.

Segons les xifres d'octubre, els socialistes seguirien el Partit Popular, que obtindria un 31,5%. La formació de Santiago Abascal, Vox, arribaria a l'11,8%, mentre que Sumar es quedaria amb un 6,3% i Podem amb un 3,3%.

Pel que fa a la valoració dels líders polítics, Pedro Sánchez se situa al capdavant amb una puntuació mitjana de 4,13, seguit de prop per Alberto Núñez Feijóo, que obté un 4,02. Yolanda Díaz, per part seva, arriba a un 3,99, mentre que Santiago Abascal es queda en 2,93. Pel que fa a la preferència dels ciutadans per ocupar la presidència del Govern, Sánchez lidera amb un 24,3% de suport, mentre Feijóo és l'elegit pel 13,3% dels enquestats. Abascal i Díaz obtenen un 6,6% i un 4,2%, respectivament.

Les enquestes mostren que un 40,5% dels enquestats prefereixen Pedro Sánchez com a president, amb un avantatge considerable sobre Feijóo, que és l?opció del 22,2%. A la valoració de ministres, Margarita Robles destaca amb una nota de 5,09, seguida de Carlos Cuerpo amb 5,08 i Teresa Ribera amb 4,54.

Els problemes econòmics es presenten com la principal preocupació dels espanyols, amb un 33,8% dels enquestats indicant que la crisi econòmica n'és la principal preocupació. La sanitat i l'habitatge ocupen el segon i el tercer lloc, amb un 20,9% i un 17,7%, respectivament.

En termes de percepció econòmica, un 61,5% dels ciutadans consideren que la seva situació personal és bona o molt bona, tot i que només un 31,4% pensa el mateix sobre l'economia general del país. A més, la preocupació per conflictes internacionals, com la invasió d'Ucraïna i la crisi al Pròxim Orient, es manté alta, amb un 59,2% i un 70,6% de preocupació, respectivament.