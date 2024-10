L'AN no admet la querella del PP contra el PSOE per finançament il·legal

Façana de l'Audiència Nacional. Foto: EuropaPress

El jutge de l' Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat aquest dilluns inadmetre la querella presentada pel PP contra el PSOE per un presumpte delicte de finançament il·legal, segons el testimoni d'un empresari que assegura que va entregar 90.000 euros a la seu socialista de Ferraz, en considerar que "cal alguna cosa més" que una informació periodística.

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 recorda que "una notícia per si sola no legitima cap accionant popular per convertir el relat periodístic en un relat de fets punibles desencadenants del procés penal".

Pedraz, que ha seguit el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, sosté que en el cas de la querella del PP aquesta "una mica més" segons se segueix de la lectura del que s'ha relatat a la querella no es dóna, ja que del que ha actuat fins ara en aquesta causa no apareix cap vinculació amb allò denunciat.

El magistrat explica que una "denúncia anònima té plena validesa per iniciar una investigació, sempre que les informacions vinguin avalades per dades corroboradores, o que siguin aquestes mateixes les que funcionin com a element confirmador d'altres, sense necessitat de revelar la identitat de l'informador", tal com estableix el Tribunal Suprem.

La jurisprudència, explica Pedraz, "requereix que aquestes informacions estiguin sustentades en alguna dada, fet o circumstància de coneixement que serveixi per delimitar una conducta típica i la seva atribució a la persona querellada".

Fins i tot, adverteix el jutge, "apareixen contradiccions dels denunciants anònims, com assenyala el Ministeri Fiscal en assenyalar que la tramitació correspon al Ministeri per a la Transició Ecològica i no al Director del Gabinet del Ministre d'Indústria, i uneix un informe que apareix en unes diligències prèvies del Jutjat Central d'Instrucció 2 i contradiu també aquests denunciants".

En la mateixa interlocutòria, el jutge Pedraz admet la personació com a acusacions populars del Partit Popular, Manos Limpias, l'Associació Fes-te Oir i Vox, prèvia prestació de fiança de 10.000 euros.

El suposat lliurament de 90.000 euros

La querella, a la qual va tenir accés aquesta agència de notícies, es dirigia contra el PSOE, l'empresari Víctor d'Aldama i Koldo García --exassessor de l'altre ministre socialista José Luis Ábalos--, entre d'altres, per presumptes delictes de finançament il·legal , blanqueig de capitals, tràfic d'influències i suborn.

L'escrit es va presentar davant del jutjat que dirigeix Santiago Pedraz perquè s'emmarca en les indagacions secretes que dirigeix aquesta seu judicial per un presumpte frau d'IVA de més de 182 milions al sector dels hidrocarburs.

Els populars van basar la seva querella en la informació publicada el 10 d'octubre passat per 'The Objective', que recull el testimoni de dos informants anònims, un dels quals va assegurar que va portar 90.000 euros a la seu socialista de Ferraz en dues entregues que es van fer amb bosses de plàstic a l'octubre del 2020.

L?objectiu últim, d?acord amb aquests testimonis, seria que a través de la intermediació de De Aldama amb Koldo García l?empresa Villafuel aconseguís el títol d?operador al sector d?hidrocarburs, que finalment va obtenir.

Per al PP, "el presumpte lliurament de 90.000 euros en efectiu per un particular per a l'obtenció d'una llicència administrativa a la seu d'un partit polític" és un indici força important per "iniciar una investigació per aclarir la identitat del receptor i la destinació dels fons".

Tot i això, apuntava també a la connexió d'aquests fets amb els investigats al Jutjat Central d'Instrucció Número 2 per Ismael Moreno al 'cas Koldo' ia l'existència d'"un aforat" --Ábalos-- que, al·legaven, podria obligar a elevar lassumpte al Tribunal Suprem.