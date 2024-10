García, sobre Errejón: "Si haguéssim sabut que era un agressor, hauríem anat a comissaria"

La compareixença de les responsables de Más Madrid. Foto: Europa Press

La coportaveu de Más Madrid i ministra de Sanitat, Mónica García, ha traslladat en una roda de premsa d'aquest dilluns 28 d'octubre que pensaven en l'organització que Íñigo Errejón tenia altres problemes de tipus personal i “diferents persones del partit hi van parlar i se li va recomanar que busqués ajuda professional".

"Si haguéssim sabut que era un agressor, creguin-me, que no li haguéssim recomanat ajuda professional. Hauríem anat directament a una comissaria", ha assegurat. En una compareixença de premsa compartida amb les coportaveus Rita Maestre i Manuela Bergerot, García s'ha referit veladament al comunicat d'Errejón per llançar que "això no va de neoliberalisme, això no va de subjectivitat tòxica o d'estar a primera línia política. Això va d'agressions sexuals i de masclisme".

"Moltes dones estem a primera línia de la política i no exercim la violència sexual contra ningú per això. Volem reiterar el suport a totes les víctimes d'agressions i violència masclista. Volem mantenir i intensificar el nostre compromís amb la reparació del dany a totes les víctimes ia totes les dones perquè mai més d'això no es torni a repetir", ha afirmat García.