Elisa Mouliaá diu que Íñigo Errejón és "un depredador sexual" i que té trets de "psicòpata narcisista"

Íñigo Errejón - EP

L'actriu Elisa Mouliaá ha assegurat aquest dilluns que l'exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, és "un depredador sexual" i ha afegit que l'expolític té trets de "psicòpata narcisista".

"I jo he parlat perquè, al final, va esclatar tot amb múltiples denúncies. I em semblava horrible no dir res. És un depredador sexual, No és un oncle que t'entra en una nit i està calent i ja està. No, no. O sigui, sabem diferenciar les dones. A mi no em sembla normal. No era una actitud normal i no és una persona normal. a 'Mirall Públic', a Antena 3, recollida per Europa Press.

En aquest sentit, l'actriu ha traslladat la seva "decepció" que "sempre" s'assenyali "la persona agredida en lloc de l'agressor". "Ja et dic que per això no estic fent interaccions, ni anant a platós, ni anant enlloc perquè és que no vull que es malinterpreti res. O sigui, jo vaig veure el que vaig veure i vaig decidir parlar perquè em semblava horrible no dir res i cauria això en la meva consciència la resta de la meva vida", explica.

Respecte a com va començar a tenir contacte amb Errejón, Mouliaá ha recordat que es va fer unes fotos per a una revista i que el titular va ser que era feminista “perquè creia en la igualtat de drets”. "I aleshores ell em va aplaudir. Va ser la primera interacció que vam tenir", ha afirmat, per afegir que ella "admirava moltíssim el seu discurs polític", que li semblava que era "el més esperançador" per a Espanya.

Així mateix, ha afegit a l'entrevista que ella no coneixia Errejón com a persona i que "una cosa és que estigués il·lusionada i una altra, molt diferent, que estigués enamorada". "A la primera hora que he conegut una persona, a l'hora la tanques en una habitació i la toques, sense una bona conversa i sense alguna cosa que t'hi porti, saps? És que no es fa i punt. I ja està. És que no es fa i ho han d'entendre”, ha recalcat.

Finalment, l'actriu ha relatat que va anar a la presentació del llibre d'Errejón, que es van prendre una cervesa i que després tot va ser "súper ràpid". "Jo m'havia d'anar a la festa dels meus amics, ell es va venir, al cotxe em va dir això de les tres normes, a l'ascensor ja em va ficar la boca ia la casa va passar el que va passar. I després em va deixar sortir de l'habitació amb la condició d'anar-nos-en en 20 minuts. I quan jo hi era amb els meus amics, de sobte em posa la xucla, em porta al cotxe i passa tot així molt ràpid”, ha detallat.

Mouliáa va denunciar divendres passat Errejón davant la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional per haver estat presumptament assetjada sexualment. La també presentadora va assegurar que el va obligar a tenir una relació sexual que no va consentir, i que es va sentir "envaïda".