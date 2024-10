Yolanda Díaz trenca el silenci i revela els detalls de l'expulsió d'Errejón: "Ho tornaria a fer"

Yolanda Díaz i Íñigo Errejón - Canva Pro - EP

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha comparegut aquest dilluns per respondre a les crítiques i qüestionaments creixents sobre l'anomenat "Cas Errejón", en què s'involucra el fins fa poc membre destacat del partit en denúncies per presumptes actituds masclistes i agressions sexuals. Díaz, que es trobava de viatge oficial a Colòmbia, ha estat assenyalada els últims dies per la seva falta de pronunciament en un moment de crisi per a la seva organització política, cosa que va provocar una onada de preguntes sobre el lideratge i el maneig de la situació a Sumar.

En les primeres declaracions públiques sobre el cas, Díaz va subratllar la gravetat dels fets coneguts i va demanar disculpes pel que va descriure com una reacció tardana. “Vull enviar un missatge de suport a totes aquestes dones que estan explicant les seves històries els darrers dies. Estic i estem a la vostra disposició per al que necessiteu”, va afirmar en un clar missatge de suport a les víctimes. "S'està creant una nova política feminista que ja no tolera la impunitat, sigui qui sigui, es digui com es digui i caigui qui caigui", ha afegit.

Crisi a Sumar: Coneixement previ de les denúncies?

Les crítiques cap a Díaz també se centren en la possibilitat que la líder de Sumar i el seu equip haguessin tingut coneixement de les acusacions contra Errejón abans que l'escàndol sortís a la llum. Declaracions de figures com Marina Lobo, guionista, i Juan Pablo Fernández, de Podem, han assenyalat que la direcció del partit va ser informada de les actituds d'Errejón en diverses ocasions prèvies a les eleccions generals del 2023, sense que es prenguessin mesures públiques sobre això.

Davant d'aquestes crítiques, Díaz va detallar els passos que va seguir després de rebre una denúncia "molt greu" contra Errejón dimarts passat. "Dimecres a la tarda em vaig posar en contacte amb Íñigo Errejón. Vaig tenir una de les converses més difícils de la meva vida, on em va reconèixer actituds masclistes i vexatòries cap a les dones", va explicar. Va afirmar a més que, després d'una segona conversa dijous, va prendre la decisió d'expulsar-lo de totes les seves responsabilitats al partit. "Si hagués tingut coneixement de fets tan greus anteriorment, hauria actuat amb la mateixa contundència d'aquesta setmana", va recalcar.

Compromís amb una política feminista sense impunitat

Díaz va reiterar que el compromís de Sumar és ferm i que el seu partit no tolerarà comportaments masclistes ni a la vida pública ni a la privada. "Sé molt bé que aquesta situació trenca la confiança de molta gent, també sé que demanar l'expulsió d'Íñigo Errejón suposaria una crisi. Però ho tornaria a fer una i mil vegades. Davant la impunitat i qualsevol crisi política, sempre vaig a escollir la segona. Costi el que costi i caigui qui caigui", va emfatitzar.

Segons Díaz, el seu equip va ser informat de la denúncia a través d'un tuit i, després de contactar amb Más Madrid i la líder de Podem, Ione Belarra, va ser informada que la investigació s'havia tancat a causa de la retirada de la denúncia per part de la dona afectada. La líder de Sumar assegura que en tot moment va actuar amb la informació de què disposava i que, arran d'aquests fets, es reforça el compromís amb una política que posa la igualtat i la justícia al centre.

Un nou rumb per a Sumar

El "Cas Errejón" es perfila com un dels desafiaments més significatius a la carrera política de Díaz i posa a prova la seva capacitat de lideratge en moments de crisi. Mentre que els ressons de les denúncies continuen, la líder de Sumar subratlla que la seva prioritat és consolidar una cultura política lliure d'impunitat. En paraules de Díaz: "Som un govern feminista, compromès amb la lluita per les dones i compromès amb la igualtat. No reproduirem una cultura política de la impunitat".

La situació, però, obre un nou capítol en la política de Sumar i en el mateix paper de Yolanda Díaz, que ara ha de respondre davant de la confiança dels seus votants i de l'exigència de transparència de cara al futur.