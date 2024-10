Ha arribat el final de Yolanda Díaz? Les xarxes demanen la seva dimissió després d'un discurs confús

Yolanda Díaz - EP

Les declaracions de Yolanda Díaz sobre el 'Cas Errejón' han encès una onada de reaccions a xarxes socials, on usuaris manifesten el seu descontentament i indignació per la seva actuació en la crisi que afecta el seu partit, Sumar. La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, que va afirmar que havia actuat de manera contundent després de conèixer les denúncies per presumptes actituds masclistes d'Íñigo Errejón, s'enfronta a dures crítiques dels que consideren que la seva resposta ha estat insuficient i n'exigeixen la dimissió. Les paraules de Díaz de “no tolerar la impunitat” i el seu compromís amb les víctimes no han convençut nombrosos internautes, que l'acusen de manca de transparència i en qüestionen el lideratge.

Crítiques a la “hipocresia” i “manca de compromís” de Díaz amb les víctimes

Un dels comentaris més virals a la plataforma ha estat el de l'usuari @pablobenidorm , que no ha dubtat a qualificar la líder de Sumar com “un cadàver polític”, reflectint el desencís dels que senten que Díaz ha perdut tota legitimitat en el seu compromís amb les dones i la lluita feminista.

Per part seva, la usuària @ThebeautyBetty també va expressar la seva decepció en un extens comentari que ha ressonat entre els seus seguidors. “Quan Yolanda Díaz diu que 'ella sempre estarà al costat de la víctima', a què es refereix? Perquè les víctimes, xata, tu ja no les representes. I a les dones tampoc. Fi.” El seu missatge, que posa en dubte la sinceritat de Díaz, se suma a l'onada de retrets que acusen la política de trair els votants i allunyar-se dels seus principis.

Trucades a la dimissió i crítiques per la manca de transparència

Diversos usuaris a Twitter també han exigit la dimissió de Yolanda Díaz, considerant que, segons els testimonis, hauria conegut els rumors de comportaments inapropiats d'Errejón sense haver actuat amb la urgència que el cas requeria. La usuària @jarotina va expressar la seva frustració dient: “On és el missatge 'jo sí que et crec' #YolandaDíaz? Ho sabien i ho han tapat. Dimissió”.

Altres internautes també acusen Díaz d'encobrir els fets per protegir la imatge de Sumar i el seu lideratge. @Marioleole59 va comentar que l'actitud de la vicepresidenta es redueix a “molta paraula buida als teus minuts de glòria a la televisió que no serveix de res”. Aquesta usuària no va dubtar a assenyalar la manca d'acció de Díaz com una raó per renunciar-hi: “Només et cap DIMISSIÓ. Pel vostre silenci, van haver-hi més [víctimes]”.

L'usuari @miquellebrel va qüestionar directament la versió dels fets de Díaz, considerant la seva manca de recerca com una “presa de pèl constant” cap a la societat. Al·ludint a les justificacions de Díaz, que va explicar que després de rebre una denúncia a xarxes havia consultat amb Más Madrid sobre el cas sense investigar més, @miquellebrel va plantejar que la líder de Sumar va haver de demanar explicacions directament a Errejón el 2023, quan va saber d'un tuit que ho assenyalava: “És impossible justificar que el juny del 2023 Yolanda Díaz no demanés explicacions al mateix Errejón”.

Assenyalaments d'hipocresia i manca d'acció dins de Sumar

Finalment, el comentari de @pedropcelis posa en dubte la capacitat de Díaz per actuar amb contundència en atorgar responsabilitats a Errejón després de saber dels rumors. L'usuari va lamentar que, tot i coneixent els problemes d'Errejón, Díaz ho hagi designat com a portaveu de Sumar. “I no es va preocupar de preguntar-li què passava? És tot una presa de pèl constant. I una hipocresia… Aneu a casa vostra i tanqueu en sortir”.

Un futur incert per a Yolanda Díaz

Les xarxes socials reflecteixen una creixent desconfiança cap a Yolanda Díaz, les accions recents del qual al 'Cas Errejón' han provocat que molts dubtin del seu compromís amb els valors feministes que defensa. La pressió al voltant de la seva figura continua en augment, i la ciutadania sembla exigir més transparència i responsabilitat en el seu lideratge.