El PP exigeix explicacions a l'alcalde d'Algesires per un presumpte cas d'assetjament sexual

Feijóo ha dit que ha pres cartes a l'assumpte. Foto: Europa Press / Canva Pro

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha revelat aquest dimarts 29 d'octubre que el seu partit ha demanat explicacions al senador i alcalde d'Algesires, José Ignacio Landaluce , després que s'hagi publicat un presumpte cas d'assetjament sexual a dues companyes d?ajuntament.

Ha afegit que, després de parlar-hi, aquest assumpte s'ha "aclarit" però no ha ofert més detalls. "Ahir surt en una xarxa una referència a un senador nostre i automàticament parlem amb ell i automàticament s'aclareix aquest assumpte. Per què? Perquè sabem que això pot passar", ha declarat Feijóo, per afegir que al PP no els poden "acusar de donar lliçons de tot i no ser exemple de res”.

La reacció del president del PP s'ha produït un dia després que l'eurodiputat Alvise Pérez , líder de S'Acabó la Festa, assenyalés en xarxes socials el regidor d'Algesires, amb la difusió de pantalles de xats. Enmig de la polèmica oberta pel Cas Errejón, Feijóo ha indicat que "qualsevol tipus de denúncia" que hi hagi "sobre el Partit Popular l'han d'investigar".

"En el cas que es produeixi o que n'hi hagués. Per descomptat que sí", ha insistit, per afegir que "ningú posa la mà al foc per ningú".

"Més fàcil denunciar a Instagram que a comissaria"

El president del PP no ha donat més detalls sobre aquest cas que afecta l?alcalde d?Algesires. Fonts de la direcció del PP consultades per Europa Press han assenyalat que de la gestió d'aquest assumpte informarà el PP d'Andalusia que dirigeix Juanma Moreno.

Feijóo sí que ha admès que a ell li "preocupa" que a Espanya "sigui més fàcil denunciar per Instagram que en una comissaria" i ha afegit que per això el PP es va oposar a la Llei del Sol sí que sí que va impulsar el Govern de Pedro Sánchez, entre altres raons.