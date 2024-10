Ayuso, acorralada: la jutgessa cita a declarar el seu nòvio a la causa per presumpte frau fiscal

La parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador - EP

Dur cop per a Isabel Díaz Ayuso. La jutgessa Inmaculada Iglesias ha citat a declarar Alberto González Amador en qualitat d'investigat el proper 29 de novembre per la presumpta comissió de dos delictes de defraudació tributària i un delicte de falsedat en document mercantil en relació amb un suposat frau fiscal que li atribueix la Fiscalia de Madrid, han confirmat fonts jurídiques.

En una providència de citació, avançada per la 'Cadena Ser', la magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 19 de Madrid crida a comparèixer el mateix dia els altres quatre investigats en aquest mateix procediment judicial.

Les compareixences estaven previstes el 24 de juny passat però es van ajornar a instàncies de l'acusació popular que representa el PSOE i Más Madrid després de sol·licitar en un escrit que s'investiguessin cinc nous suposats delictes arran d'analitzar un informe de l'Agència Tributària que consta a el procediment.

Fa uns dies, la jutgessa va acordar obrir una peça separada per investigar si la parella d'Isabel Díaz Ayuso hauria incorregut en la comissió de delictes diferents dels que ja s'instrueixen a la causa principal.

La peça separada s'obre per investigar possibles nous delictes "en la utilització de la societat instrumental o de pantalla a Masterman SL mitjançant la cessió parcial d'un contracte de serveis subscrit entre Maxwell Cremona SL --empresa Alberto González Amador-- i el seu client Quirón Prevenció SL".

Delictes fiscals

La investigació en relació a un suposat frau fiscal se centra en els supòsits indicis delictius sobre fets relatius a l'impost de societats corresponents als exercicis dels anys 2020 i 2021 i d'un presumpte delicte de falsedat en document mercantil en haver aportat unes factures que no es corresponen amb serveis realment prestats i aportats amb la finalitat de minorar la quota tributària a satisfer.

A la interlocutòria d'obertura de diligències, la jutgessa raonava que suposadament i "com a conseqüència d'aquestes conductes defraudatòries, el contribuent ha deixat d'ingressar a la Hisenda Pública estatal per l'Impost de Societats de 2020 una quota de 155.000 euros i per l'impost de societats del 2021, una quota de 195.951 euros".

Esgrimia que aquestes conductes estan tipificades amb "delictes penats a l'article 305.1 del Codi Penal en concurs medial amb un delicte de falsedat en document mercantil, de l'article 392.1 en relació amb l'article 390 del Codi Penal".

Informe de l'Agència Tributària

La Fiscalia va investigar els fets arran d'un informe de l'Agència Tributària que advertia d'un presumpte frau fiscal en detectar-se durant una investigació "unes despeses fictícies basades en factures emeses per diverses societats".

"Despeses que no es corresponen amb serveis realment prestats i tot això amb la finalitat d'ingressar a l'erari públic menor quantitat de la que li corresponia abonar per l'Impost de Societats dels Exercicis 2020 i 2021", recull la denúncia del fiscal.

El 22 de gener passat, la Fiscalia va rebre de la de l'Agència Tributària un informe referit a l'entitat Maxwell Cremona Enginyeria i Processos Societat per al Foment del Medi ambient del qual es dedueix "determinades dades i indicis sobre fets relatius a l'impost sobre societats corresponent a els exercicis de l'any 2020 i 2021 que poguessin resultar constitutius de delicte”.

L'informe parlava de dos delictes contra la Hisenda Pública en resultar "un frau tributari quantificat per la Inspecció d'Hisenda en quantia superior a 120.000 euros i un presumpte delicte de falsedat en document mercantil en haver aportat unes factures que no es corresponen amb serveis realment prestats i aportades amb la finalitat de minorar la quota tributària a satisfer”.

Obertura de diligències de recerca

Arran d'aquest informe, la Fiscalia va acordar el 23 de gener passat obrir diligències d'investigació, cosa que va derivar en la presentació de la denúncia als jutjats d'instrucció de Madrid.

Segons el fiscal, la direcció de la societat en el període comprovat era a càrrec d'un administrador únic Alberto GA, parella de la presidenta regional. Per part de l'Agència Tributària es van iniciar actuacions de comprovació el dia 12 de maig de 2022.

En el curs d'aquestes actuacions de comprovació per a l'impost sobre societats dels exercicis 2020 i 2021 de la societat esmentada, segons la denúncia, "s'ha detectat que aquesta societat, amb la finalitat d'eludir la seva tributació, davant l'increment del volum de negocis que havia experimentat en aquests exercicis, va dur a terme determinades conductes, amb l'única finalitat de reduir aquesta tributació”.