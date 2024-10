El PP se'n va a dormir mentre els valencians segueixen atrapats per les inundacions: "Bona nit"

El compte oficial del Partit Popular (PP) ha generat una onada d'indignació a les xarxes socials després de publicar el missatge "Bona nit, demà serà un altre dia" enmig d'una emergència climàtica sense precedents que ha afectat milers de valencians. El tuit, que pretenia ser un missatge general, ha estat interpretat com una resposta insensible i sense empatia cap als que han estat patint les catastròfiques inundacions a València i Albacete. La publicació ha estat percebuda com un desdeny cap a les famílies afectades i aquells que, fins i tot fins ara, han continuat atrapats per l'aigua, lluitant per la seguretat.

La situació crítica a València: víctimes mortals i comunitats aïllades

Mentre el PP publicava el seu missatge controversial, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat en una roda de premsa que equips de rescat han començat a accedir a zones completament inundades on, lamentablement, s'han localitzat "cossos sense vida". Les pluges han devastat comunitats en àrees com Utiel-Requena, la Ribera i l'Horta, que han estat aïllades a causa de la inaccessibilitat dels camins i la manca de comunicacions. Els militars de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han desplegat equips en localitats com Requena i Chirivella per evacuar persones atrapades per les crescudes.

La situació, qualificada d'"inaccessibilitat absoluta" en alguns punts, ha posat al límit els recursos i la paciència dels afectats, que han necessitat amb urgència assistència i un lideratge empàtic per part dels seus representants. Davant d'això, les paraules del PP han provocat una indignació massiva, i el missatge ha estat considerat com una manca de sensibilitat cap a la tragèdia que s'ha viscut als carrers valencians.

La crítica ciutadana: "Inacceptable manca d'empatia del PP"

La resposta dels usuaris a les xarxes no s'ha fet esperar. Des de primeres hores de la matinada, el missatge del PP ha estat durament criticat per minimitzar el patiment dels que han perdut els seus éssers estimats o han estat en perill. Entre les respostes, s'han destacat comentaris com el d'@Isabeldiazc92, que va assenyalar amb indignació: "I no us cau la cara de vergonya"; o el de @Martin007James, que reclamava: "Bona nit per a aquestes xorrades. Gestioneu l'emergència a València i deixeu-vos ja de xorrades".

Altres comentaris, visiblement enfadats, han apuntat directament a la manca de sensibilitat del missatge. @ Gafas_y_reloj ha expressat: "Estem fotudíssims amb la DANA i vosaltres amb les vostres imbecil·litats. Aneu a pasturar, canalles". Mentrestant, @MaitePerea ha resumit la frustració de molts en dir: "Persones ofegant-se a València i vosaltres posant aquest tuit. Miserables". Aquests comentaris reflecteixen la decepció d‟una ciutadania que esperava proximitat i suport en un moment crític.

Per als qui han quedat atrapats per les inundacions o han vist casa seva i pertinences arrasades per l'aigua, aquest tipus de respostes s'han sentit com una manca de responsabilitat. En el moment més crític, quan allò que s'espera és solidaritat i proximitat per part de les institucions, aquest tipus de declaracions només han aconseguit augmentar la frustració i el dolor.