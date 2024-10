"La gent no ho entendrà": Junts es rebel·la contra la votació de RTVE enmig de la tragèdia per la DANA

La decisió de continuar amb la votació del decret de RTVE contrasta amb la postura adoptada per diversos parlaments autonòmics - EP - Canva Pro

Dimecres, el Ple del Congrés ha continuat la seva agenda amb la votació del decret de RTVE malgrat la catàstrofe que es viu a València, on l'impacte de la DANA ha deixat un saldo tràgic de més de 60 persones mortes i múltiples desapareguts. Aquesta manera ha provocat la indignació de diversos partits, entre ells Junts i Compromís, que van expressar el seu desacord amb la continuïtat de les activitats parlamentàries en un dia de dol i solidaritat per a gran part del país.

En unes imatges captades aquest dimecres per La Sexta al Congrés, s'observa Pilar Calvo, diputada de Junts, dirigint-se al portaveu del PSOE, Patxi López, mentre diu: "La gent del carrer no ho entendrà" , en referència que la sessió plenària no se suspengués per sumar-se al dol nacional. La seva companya Míriam Nogueras, també present, semblava sumar-se al malestar del seu grup perquè considera que era un moment de donar prioritat a les víctimes i les seves famílies en lloc de temes legislatius, encara que fossin de rellevància com el control de RTVE.

Un Congrés dividit davant la tragèdia

La decisió de continuar amb la votació del decret de RTVE contrasta amb la postura adoptada per diversos parlaments autonòmics i governs regionals, que van decidir cancel·lar o posposar les sessions en solidaritat amb les comunitats més afectades. Catalunya va ser la primera a suspendre el seu ple, una mesura que també van adoptar les Corts d'Aragó, el Parlament de Castella i Lleó, la Junta General del Principat d'Astúries, l'Assemblea de Múrcia i altres institucions, buscant dedicar-hi els esforços als efectes de la devastadora DANA.

PSOE i prioritat de l'agenda parlamentària

La pressió de Junts i Compromís es va enfocar a la decisió del PSOE de mantenir la votació. Fonts de Junts asseguren que la seva postura reflecteix la sensibilitat del seu electorat i respon a la decisió del Parlament de Catalunya de cancel·lar-ne el ple. Des del PSOE, però, van considerar que dilatar la votació de RTVE podria afectar l'equilibri mediàtic i van preferir avançar, cosa que també els permetria consolidar la seva influència a l'ens públic.