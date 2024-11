ERC deixa de tenir el portaveu del seu grup parlamentari al Senat

La senadora d?ERC Sara Bailac. Foto: Europa Press

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) deixa d'assumir, a partir del divendres 1 de novembre, el portaveu del grup parlamentari que comparteix amb EH Bildu al Senat i s'ha produït una rotació en aquest lloc perquè sigui un integrant de la formació basca el que ocupi aquest lloc, segons l'acord aconseguit entre els dos partits amb què van concórrer conjuntament a les eleccions a la Cambra Alta.

A l'acord d'inici de legislatura, les dues formacions concretaven una rotació a la portaveu del grup parlamentari Esquerres per la Independència, per la qual ERC ha exercit a la portaveu durant els 13 primers mesos ia EH Bildu li corresponen els 13 mesos següents.

D'aquesta manera, el senador d'EH Bildu Gorka Elejabarrieta assumirà a partir del primer dia de l'onzè mes de l'any el portaveu del grup Esquerres per la Independència, mentre que Sara Bailac (ERC), fins ara portaveu, serà la nova portaveu adjunta.

En qualsevol cas, a efectes pràctics, tots dos continuaran exercint de portaveus de les seves respectives formacions polítiques. Per això Sara Bailac seguirà sent la portaveu d'Esquerra Republicana al Senat, i per la seva banda, Gorka Elejabarrieta, el portaveu d'EH Bildu a la Cambra Alta.