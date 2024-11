Sánchez demana responsabilitat i prudència: "La DANA continua, no surtin"

Pedro Sánchez ha visitat la zona més afectada per la DANA. Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat als ciutadans de les províncies de València i Castelló que es quedin a casa . "La DANA continua, no surtin , atenguin les trucades dels serveis d'emergència i totes les seves recomanacions", ha dit.

Així ho ha manifestat aquest dijous 31 d'octubre en roda de premsa durant la visita al Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, des del qual es coordinen les tasques d'emergència a les zones afectades per la DANA. Eliana.

Abans de començar la roda de premsa, en què també ha participat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, els assistents han guardat un minut de silenci per les víctimes del temporal.

En la seva intervenció, Sánchez ha assegurat que, des que el País Valencià va elevar a nivell 2 aquesta tragèdia, el Govern ha mobilitzat "una quantitat ingent de recursos i efectius".

Sánchez saluda en arribar al Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI). Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

En concret, ha detallat que són més de 1.100 efectius de la UME els que s'hi han desplaçat, 1.800 policies nacionals, 750 guàrdies civils, 200 efectius de l'Exèrcit de Terra o 335 vehicles, helicòpters i avions.

També ha agraït a tots els Estats membres de la Unió Europea, que "s'han bolcat, estan oferint recursos i ajuts per respondre al més eficaç possible a aquesta tragèdia". La DANA que està afectant principalment l'est del país ha deixat fins ara un balanç provisional de més d'un centenar de morts, 101 a la Comunitat Valenciana, dos a Castella-la Manxa i un altre a Andalusia, segons la informació facilitada pel Govern .

Sánchez, durant la intervenció. Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

Aquestes dades col·loquen aquest desastre natural com un dels més greus dels últims 75 anys, per davant fins i tot de la riuada de Biescas (Osca) el 1996, amb 87 morts i la riuada del Túria el 1957, en què van perdre la vida entre 80 i 100 persones.