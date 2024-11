Mazón compareix públicament i anuncia la creació de cinc grups de treball | Europa Press

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha comparegut recentment per oferir una actualització sobre les mesures i ajudes sol·licitades al Govern després de la devastadora DANA que ha colpejat la Comunitat Valenciana. Aquest fenomen ja ha causat la tràgica xifra de 211 morts i un nombre indeterminat de desapareguts.

Amb l'objectiu de gestionar adequadament la crisi, s'han establert cinc grups de treball que s'encarregaran d'abordar les àrees afectades. Entre aquests grups, hi destaca el grup sanitari, liderat pel titular de la cartera de Sanitat. Mazón ha sol·licitat la incorporació de la ministra Mónica García, subratllant la importància d'activar mesures immunològiques per evitar possibles contagis a les zones afectades.

Pel que fa a la recuperació de les infraestructures, el grup d'infraestructures, que serà dirigit pel departament autonòmic, cerca la ràpida restauració de les comunicacions terrestres. Mazón ha sol·licitat la col·laboració del ministre Óscar Puente en aquest àmbit.

El grup de seguretat social i treball també serà crucial en aquesta situació, i per això s'han sol·licitat les incorporacions del ministre Pablo Bustinduy i de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Aquest grup s'enfocarà a obrir habitatges buits a través de la SAREB per ajudar les famílies necessitades i l'ajornament d'hipoteques.

Pel que fa a l'economia, el grup d'ocupació i empresa, dirigit per la conselleria respectiva del Govern valencià, cerca implementar ajuts per a autònoms i agricultors, així com l'habilitació urgent del Fons de Solidaritat de la Unió Europea. S'han sol·licitat la col·laboració de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i del ministre Carlos Cuerpo.

El grup d'interior, que inclou el ministre Grande-Marlaska, té com a objectiu evitar el pillatge i el saqueig de propietats i establiments comercials. Fins ara, s'han dut a terme 85 intervencions policials, resultant a la presó preventiva de dotze persones per delictes de pillatge.

Mazón també va explicar que els retards a l'arribada dels efectius d'emergència es van deure a la inseguretat de les infraestructures danyades. Els ponts i carreteres a la zona estaven compromesos, cosa que va complicar l'arribada de recursos.

Actualment, hi ha desplegats 7,000 efectius de les Forces Armades i 16,000 voluntaris sanitaris a les àrees afectades. Els hospitals i la majoria dels centres de salut estan operatius, i el subministrament elèctric s'ha restablert al 95% dels punts de connexió. En les declaracions, Mazón va expressar la seva confiança que "el Govern estigui a l'alçada com ho ha estat fins ara", fent referència al suport rebut durant aquesta crisi.