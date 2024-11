La consellera de Turisme de la Generalitat Valenciana demana disculpes després de les seves desafortunades paraules

Nuria Montes i Carlos Mazón, en arxiu | Europa Press

Nuria Montes, consellera de Turisme de la Generalitat Valenciana, ha demanat disculpes després d'unes declaracions que van ser percebudes com a fredes i sense tacte enmig de l'emergència provocada per la DANA a la Comunitat Valenciana. Montes va afirmar davant els mitjans: "No permetrem que les famílies s'acostin a la morgue. El millor lloc on poden esperar és casa seva."

A les seves declaracions, també va afegir: "No es permetrà l'accés dels familiars on tenim custodiats els morts. Han d'esperar de manera obligatòria la trucada del jutjat i el lliurament de la documentació. Les famílies, on millor poden esperar notícies , és als seus domicilis." Aquestes paraules van generar un gran enrenou i nombroses crítiques per la manca d'empatia que transmetia el missatge en un moment tan delicat.

Després de la polèmica, Montes va demanar disculpes públicament dient: "Us vull demanar perdó a tots. Comparteixo la incertesa que estem passant tots. Sóc patidora del dolor que tenim tots els que hem pogut perdre un familiar o un amic en aquesta tragèdia." La consellera va explicar que era a les instal·lacions de Fira València col·laborant en l'operatiu de custòdia de les víctimes i va afegir: "El comandant de la UME m'ha mostrat la seva preocupació per si aquest punt es convertia en un lloc d'accés dels familiars que busquen informació sobre els seus desapareguts. Per això vam decidir llançar aquest missatge, perquè el protocol es portés a terme amb la major rigorositat."

Montes va reiterar les seves disculpes i va lamentar que les seves paraules fossin percebudes com a insensibles, concloent: "Lamento que les meves paraules hagin estat faltes d'empatia i de sensibilitat. Reitero el meu perdó per si m'he manifestat d'una manera inintencionada."