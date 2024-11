Carlos Mazón: quan va poder representar Espanya a Eurovisió abans de ser assenyalat per la DANA

La banda musical estava integrada per diversos membres, inclòs Carlos Mazón, que era un dels dos vocalistes. Al llarg de la seva carrera com a músic, Mazón es va presentar a diversos escenaris d'Espanya; un dels seus concerts destacats va tenir lloc el novembre de 2012 al Palau d'Altea , a Alacant. Amb els seus companys, oferia espectacles on interpretaven versions de clàssics de grans artistes, com José Luis Perales, portant al públic un repertori ple de nostàlgia i talent.