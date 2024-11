El Govern estatal suspèn el cobrament del segon pagament de l?IRPF per als afectats per la DANA

El Consell de Ministres aprovarà demà la suspensió del segon pagament de l'IRPF corresponent a la Renda 2023 per als contribuents de la província de València, la zona més castigada per la DANA.

En concret, la mesura afectarà 200.000 contribuents a qui la declaració els va sortir a pagar i van optar per abonar les seves obligacions en dos pagaments, el segon dels quals s'efectuava aquest 5 de novembre

L'objectiu, segons ha explicat el Ministeri d'Hisenda aquest dilluns, és alleujar la situació econòmica d'una població afectada per aquest desastre natural.

La mesura es recollirà en una norma en què s'establirà que no es procedeixi a realitzar els cobraments als contribuents de la província de València als quals els va sortir a pagar la declaració corresponent al 2023 i van triar abonar les obligacions en dos pagaments.

En el cas que els bancs ja hagin realitzat aquesta operació, el text que aprovarà el Consell de Ministres també contemplarà la devolució en el termini més breu possible als contribuents de zones afectades per la DANA de la província de València a qui se'ls hagi cobrat aquest segon termini de la Renda 2023.

Per facilitar l'aplicació de la mesura, l'Agència Tributària (AEAT) ja ha contactat amb les entitats bancàries per transmetre'ls que no procedeixin a fer els cobraments dels ciutadans de la província de València que estava previst que abonessin el segon termini aquest 5 de novembre .

Per la seua banda, i amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds d'informació i assistència sobre les mesures tributàries relacionades amb la DANA, la Delegació Especial de l'AEAT a la Comunitat Valenciana establirà un punt d'atenció per a professionals tributaris afectats, alhora que es disposarà un número de telèfon específic i una adreça de correu perquè aquests professionals tributaris puguin contactar directament amb l'AEAT.