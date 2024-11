L'escut laboral per salvar els llocs de treball a València: ERTE, conciliació i acomiadament prohibit

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha exposat aquest dilluns les principals mesures de l'"escut laboral" que impulsarà el Govern central per als afectats per la DANA a València, similar al de la pandèmia i que tindran caràcter retroactiu des de dimarts: ERTEs de força major, recuperar el 'Pla Me Cuida' amb reduccions de jornada per a cures i la prohibició d'acomiadament, entre d'altres.

Així ho ha assenyalat després de reunir-se aquest dilluns, juntament amb el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, amb les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana, a la seu de la Delegació del Govern a València.

"Des del primer minut estem, no a disposició, sinó treballant per avançar i ens posem al servei del poble valencià", ha dit la ministra, abans de llançar un missatge d'"unitat" d'administracions i agents socials i de "tranquil·litat" per la ciutadania: “Estem acabant un 'escut laboral' per resoldre tots i cadascun dels problemes que puguin tenir a la Comunitat Valenciana, per salvar tot el teixit productiu valencià, directe i indirecte, totes les empreses i tots els llocs de treball afectats , directes i indirectes, ia totes les persones autònomes".

Les mesures s'aproven aquest dimarts

Díaz ha assenyalat que totes les normes d'aquest 'escut laboral', que s'aprovaran al Consell de Ministres de demà, tindran efectes jurídics des del dia de la catàstrofe", dimarts 29 d'octubre. A més, ha indicat que les mesures no se circumscriuran als municipis afectats, perquè "les activitats productives no depenen del codi postal ni de limitacions geogràfiques".

Yolanda Díaz ha assenyalat que els ERTE previstos a la reforma laboral estan a disposició de les empreses, sense requisit de cotització prèvia. "Estaran emparats, que no tinguin por", ha assenyalat, deixant clar que no consumiran desocupació.

A més, ha assenyalat que s‟estableix l‟obligació del manteniment de l‟ocupació. Així, ha dit que totes les persones que no acudeixin a treballar per diferents causes, com la cura a dependents o la pèrdua dels seus habitatges, "no perdran ni els seus salaris ni contitzacions ni tindran cap represàlia o sanció per no anar-hi" a treballar”. A més, tindran permisos retribuïts no recuperables.