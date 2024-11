Mazón reclama a l'Executiu 31.402 milions per donar ajuts als afectats per la DANA

Mazón, en una compareixença recent. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha exigit la participació del Govern d'Espanya per impulsar i desplegar un primer paquet d'ajudes compost per 136 mesures i xifrat en 31.402 milions d'euros , per "reconstruir, rellançar i pal·liar" els efectes de la DANA a la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera ho ha anunciat el cap del Consell, en una compareixença sense preguntes celebrada la tarda del passat dilluns 4 a la tarda després de la reunió extraordinària del Ple, que ha aprovat les primeres ajudes directes per als afectats, que les podran rebre abans que finalitzi aquesta mateixa setmana.

Entre les mesures, segons ha detallat el cap del Consell, figura una ajuda complementària a la de 6.000 euros que "completi" i arribi fins als 15.000 euros en total per als afectats per la DANA, ajudes de 15.000 euros per a la rehabilitació o reconstrucció de habitatges o altres per a la compra de vehicles i que completin les prestacions del Consorci d'Assegurances.

En aquest paquet figura així mateix la sol·licitud del pagament de les prestacions per dependència i Renta Valenciana d'Inclusió per "ajudar els més vulnerables", una paga extra doble per als més afectats, ajudes per a la reconstrucció de les infraestructures públiques de 2.687 milions i de les àrees industrials i polígons per 7.000 milions.

També ha exigit l'execució de "totes les obres" d'adequació de les vies per "evitar, prevenir i anticipar possibles riuades futures" per import de 2.200 milions d'euros.

Paral·lelament, Mazón ha avançat que el ple del Consell ha aprovat una primera línia d'ajudes directes de 6.000 euros, que es tramitaran per via de "màxima urgència", a totes aquelles famílies les cases de les quals s'hagin vist afectades per la DANA, amb l'objectiu que puguin començar a ser rebudes "abans que finalitzi aquesta mateixa setmana".

També ha aprovat una altra línia destinada a les despeses de necessitat urgent que han hagut d'afrontar els municipis, des de 200.000 euros per cadascun. Per tramitar-los, els ajuntaments disposaran de "tots els mitjans humans i tècnics que garanteixin la màxima celeritat", ha assenyalat.

Aquestes dues primeres mesures, ha especificat, en formen part i s'incorporen al primer paquet d'ajudes anunciat recentment de 250 milions d'euros. Addicionalment, el Consell ha aprovat un acord per declarar, igual que a la pandèmia de covid-19, tot el personal sanitaris com el servei essencial i la seva catalogació com a tal.

Mazón ha recalcat que la implementació d´aquestes mesures és "fonamental i imperativa, no només per pal·liar els danys materials, sinó també per prevenir futures catàstrofes i garantir la seguretat d´una població en una zona que és recurrentment vulnerable" a aquest tipus d´escenaris meteorològics.