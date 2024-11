El Govern central destinarà 10.600 milions d'euros per ajudar a la reconstrucció pels danys de la DANA

El president del Govern, Pedro Sánchez. Foto: EuropaPress

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil per a aquells llocs de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Aragó perjudicats per la DANA, així com un decret llei d'urgència amb ajuts econòmics, laborals i fiscals per als afectats.

"La resposta que donarem des del Govern s'articularà en el marc d'un pla que anomenarem Pla de Resposta Immediata, Reconstrucció i Rellançament de la Comunitat Valenciana ", ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, durant el seu compareixença a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Aquest pla constarà de tres fases: la primera, la resposta immediata , urgent; la segona, la reconstruction de les zones afectades ; i una tercera, la fase de rellançament i transformació . "Una transformació necessària per adaptar el territori a l'emergència climàtica que afecta singularment el Mar Mediterrani", ha assenyalat Sánchez.

El Govern ha donat llum verda a allò que abans es coneixia com a declaració de zona catastròfica per canalitzar les ajudes de l'Estat destinades a reconstruir les zones afectades per la DANA.

L'actuació del Govern s'ha centrat, de moment, en quatre àmbits: salvar vides, recuperar cossos de les víctimes mortals amb la "promptitud i la dignitat", garantir la seguretat dels ciutadans i restableix els subministraments.

Reforç dels efectius

Pedro Sánchez ha informat que, en 72 dies, el Govern ha desplegat un total de 14.898 efectius de policies nacionals, guàrdies civils i membres de les Forces Armades a València. A més, aquests efectius s'han vist reforçats per la presència de 287 brigadistes forestals, un centenar d'agents duaners, 44 metges forenses i 600 vehicles i maquinària especialitzada per al bombament, la neteja i l'abastament de les zones afectades per les inundacions.

Aquest "desplegament humà i tècnic" ha efectuat 1.300 rescats nous, ha distribuït 95.000 litres d'aigua embotellada i 18.500 racions d'aliments.

Pedro Sánchez a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Foto: EuropaPress

A més, tota aquesta feina conjunta ha permès restablir el 98% del subministrament elèctric de les llars, el 68% de les línies telefòniques, i han reparat 40 quilòmetres de carreteres i 74 quilòmetres de via ferroviàries.

"Això no n'hi ha prou, encara queden vivendes i negocis destruïts, molta gent que pateix mancances severes... Cal seguir treballant sense distraccions fins que la normalitat hagi tornat", reclamava el president del Govern.

Bateria de mides

Tot i no anomenar-les totes, el president del govern ha explicat algunes de les mesures més importants que s'impulsaran des d'aquest mateix moment, i en què preveuen destinar 10.600 milions d'euros. Aquestes mesures s'han "inspirat" a l'"experiència acumulada" en la gestió de la crisi de la resposta del Covid-19 i el volcà de La Palma.

D'una banda, es quadruplicaran els ajuts públics previstos al Reial decret 307 i es faran universals, perquè així puguin arribar a totes les cases "sense llindar de renda". A més, es donaran ajuts directes a la ciutadania, entre els quals s'inclouen 72.000 euros per casos d'incapacitat, 60.000 euros per vivenda, 10.300 euros per canviar mobles i electrodomèstics i 37.000 euros per reparar elements de les comunitats de veïns.

Els autònoms i les Petites i Mitjanes Empreses (Pymes) també es veuran recolzades, i és que es transferiran ajudes directes per valor de 838 milions d'euros que es cobraran en menys de 30 dies. S'estima que se'n beneficiaran 65.000 autònoms i 30.000 Pimes.

A més, també han creat la incapacitat temporal extraordinària perquè totes les persones danyades per la DANA de forma física o psicològica, se'ls asseguri el cobrament del 75% del salari des del primer dia de baixa. Pel que fa a aquells que cobrin l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o alguna altra prestació no contributiva, se'ls augmentarà un 15% més durant els propers 3 mesos, i es podrà prorrogar més temps en funció de com avanci la situació.

Pel que fa al consorci de les assegurances , el president ha assegurat que començarà a abonar des d'aquest mateix dimecres les primeres indemnitzacions a aquelles famílies que hagin perdut els vehicles, i aquesta indemnització tindrà un valor un 20% superior al valor de taxació de cada vehicle.

Entre les mesures fiscals, es retarda el segon pagament de la declaració de l'IRPF per als contribuents valencians la declaració dels quals va sortir a pagar, així com moratòries i exempcions a l'IBI, Impost d'Activitats Econòmiques o taxa de tramitació de les baixes dels vehicles.

També es crearà una línia d'avals DANA, que estarà gestionada pel Govern juntament amb ICO, i permetrà a les Pimes, als autònoms ia les llars accedir a crèdits amb la garantia de l'Executiva, i que es podran sol·licitar a partir de la propera setmana.

El president ha afirmat a més que a les empreses afectades per la DANA que suspenguin la seva activitat a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) se'ls eximirà del pagament del 100% de les cotitzacions socials de la plantilla almenys fins al febrer de 2025.

Sánchez ha posat èmfasi als ajuntaments afectats, i ha afirmat que es reforçaran els recursos financers i humans d'aquests consistoris. "Volem que els alcades i alcadeses puguin donar el millor servei possible a la ciutadania i puguin començar com més aviat millor la reconstrucció", afirmava.

És per això que el Govern pagarà el 100% de les despeses d'emergència que els ajuntaments tinguin per la DANA, com poden ser la retirada del fang i la runa, la neteja dels carrers o l'allotjament i la manutenció dels veïns desallotjats, entre altres. A més, pagaran el 50% de les obres que hagin de dur a terme per reparar les instal·lacions i les infraestructures.

Per acabar, el Govern ha creat una comissió interministerial que coordinarà les tasques de reconstrucció de les zones afectades. "Queda molta feina per davant i estarem amb la nostra gent fins al final, tot el temps que sigui necessari", certificava el president de l'Executiu.