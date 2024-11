AIREs defineix la gestió de la DANA com "una catàstrofe política i social"

Destrucció per la DANA. Foto: Europa Press

La Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIREs) ha emès un comunicat en què manifesta la seva solidaritat amb els afectats pels devastadors efectes de la darrera DANA que ha fuetejat la Comunitat Valenciana amb crueltat, encara que també ha afectat altres punts d'Espanya. L'organització també va expressar el seu condol als familiars de les víctimes mortals.

AIREs va posar èmfasi que, encara que la gestió de la catàstrofe per part del govern regional ha estat “nefasta”, la gravetat dels danys es deu, en gran mesura, al canvi climàtic, que provoca pluges cada cop més intenses i freqüents. “La primera lliçó és que ens hem de preparar per a aquests fenòmens extrems”, va assenyalar el comunicat, al·ludint a la necessitat de prendre mesures estructurals i preventives davant de futures catàstrofes naturals.

En el seu missatge, AIREs va subratllar la importància d'organismes i serveis públics ben equipats i gestionats per personal competent, i va rebutjar les polítiques que prioritzen beneficis privats sobre la inversió pública en àrees fonamentals com sanitat, justícia i protecció civil. Segons el comunicat, la crisi actual posa en evidència les mancances en recursos i personal que pateixen les administracions públiques. AIREs també va criticar les campanyes en contra dels impostos i el que és públic promogudes per alguns sectors de l'extrema dreta, cosa que, segons la seva opinió, agreuja la situació.

Pel que fa a la resposta governamental, el partit va assenyalar la seva decepció davant la "ineptitud" demostrada pel president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i va criticar el president del govern, Pedro Sánchez, per no assumir un comandament directe, cosa que AIREs considera una qüestió de seguretat ciutadana. "La ciutadania no entén ni accepta que una autonomia estigui per sobre de l'administració estatal", va afirmar el comunicat, tot recalcant la necessitat d'un comandament unificat en situacions d'emergència.

AIREs també va qüestionar la manca de presència de l'exèrcit a la regió afectada, i va proposar que l'augment de despesa militar s'orienti cap a enfortir la UME (Unitat Militar d'Emergències) en lloc de desplegar recursos en operacions internacionals. En paraules de l'organització, la prioritat ha de ser la capacitat de resposta ràpida a catàstrofes naturals dins del país.

En conclusió, AIREs va fer una crida urgent perquè es materialitzin les ajudes promeses als afectats, recordant l'incompliment de promeses en tragèdies passades. L'organització va reiterar el compromís de donar suport als damnificats i va ressaltar la necessitat de deixar de banda les pugnes polítiques en favor d'accions concretes i urgents per a la recuperació de la regió valenciana.