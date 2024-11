Verónica Martínez es perfila com a substituta d'Íñigo Errejón a Sumar

Martínez, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

La diputada gallega Verónica Martínez es perfila com a candidata de consens per ocupar el lloc de portaveu del grup al Congrés, després de la sortida recent d'Íñigo Errejón. La secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández, va confirmar que aquest dimarts es va celebrar una reunió on es debatrà la reorganització de la coalició i l'elecció d'un nou portaveu.

