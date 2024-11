Mazón va arribar tard a gestionar la DANA a València perquè estava en un dinar privat

La resposta de la Generalitat Valenciana davant la DANA recent ha suscitat dures crítiques, centrades en l'actuació del president Carlos Mazón i el seu equip. El 29 d'octubre, mentre les inundacions ja afectaven greument la Comunitat Valenciana, Mazón es va incorporar a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) a l'Eliana a les 19.30, una hora i mitja després de la convocatòria.

Segons fonts de diverses agències implicades en la resposta a l'emergència consultades per ElDiario.es , l'arribada tardana del president i la manca d'experiència del seu equip van endarrerir decisions clau, com ara l' emissió d'alertes a la població.

Des del matí, Mazón havia assistit a diversos actes programats, inclòs un dinar privat, i no va cancel·lar la seva agenda malgrat els avisos de desastre. Fins i tot a la reunió del Cecopi convocada per a les 17.00, no es va connectar de forma remota, segons informes.

No va ser fins a les 18.45, després de rebre una trucada urgent sobre el risc de desbordament de la presa de Forata, quan va decidir traslladar-se al centre d'emergències La televisió autonòmica À Punt ja havia començat a transmetre imatges dels estralls, mentre que des de el Cecopi es demanava una actuació més ràpida. perquè els tècnics els ho van haver de tornar a explicar”.

La gestió de l'emergència també ha posat en dubte la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, que va assumir la direcció inicial del Cecopi, però segons diverses fonts mostrava manca de lideratge i experiència. A més, s'esmenta que Pradas va deixar vacant durant tres mesos el lloc de director general d'Interior, rol fonamental per a la resposta d'emergència, fins que finalment es va nomenar Vicente Huet, l'experiència del qual era limitada a l'àmbit d'emergències.

A l'àmbit intern del PP, fonts crítiques destaquen que la gestió de la DANA reflecteix mancances a l'equip de Mazón i la seva falta de preparació per enfrontar crisis d'aquest tipus. Les crítiques assenyalen que tant el president com la consellera no estaven capacitats per gestionar l'emergència, i l'operatiu quedava “sobrecarregat i desorganitzat”, en paraules d'una font de l'Executiu autonòmic.

Al PP valencià, el lideratge de Mazón sembla estar cada vegada més debilitat, i s'esmenta que la seva figura s'ha vist seriosament afectada després de la crisi, mentre es qüestiona la competència del seu equip a la Generalitat.