L'agraïment d'Esperanza Aguirre a Francisco Franco

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha agraït a l'"innombrable", el dictador Francisco Franco, per desviar la llera del riu Túria perquè si no, segons ha dit, la seva crescuda a causa de la DANA hagués afectat València també capital. Alhora, ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, per haver posat al comandament la Unitat Militar d'Emergències (UME) i no el Cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD).

Preguntada pel temporal que ha assotat amb virulència la Comunitat Valenciana i per la seva gestió, Aguirre ha contestat aquest dimecres en declaracions als mitjans que la gent està "abandonada" i que "en lloc de complir la Llei de la Defensa Nacional i enviar a l'Exèrcit", el Govern ha posat al comandament la UME.

"Per què no han anat els helicòpters a portar l'aigua, a portar els aliments, a portar les medicines, a portar tot això als llocs inaccessibles? Per què no ha anat el regiment est de sapadors a arreglar les carreteres?" , s'ha preguntat, alhora que ha exigit la dimissió immediata de Robles.

Al seu parer, una altra cosa que "han fet molt malament" és que en "veu que sigui el cap dels exèrcits, el JEMAD, el que mani en tot això, han posat el de la UME, i el de la UME, doncs no ha de tenir aquest coneixement dels exèrcits que ha de tenir el JEMAD", ha explicat.

Tot seguit, Aguirre ha dit que li fa "la impressió que el Govern i els seus socis no vol veure militars d'uniforme amb la bandera d'Espanya al carrer, i això és una vergonya nacional", ha postil·lat.