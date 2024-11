Aznar carrega durament contra Trump: "Alguna cosa passa quan el que va intentar un cop d'Estat és elegit president"

L'expresident del Govern, José María Aznar, durant la jornada sobre els deu anys de la mort d'Adolfo Suárez, al saló d'actes de la UCAV, el 6 de novembre del 2024, a Àvila. - Rafael Bastant - Europa Press

L'expresident del Govern José María Aznar ha fet una crida a "analitzar" el que passa al "fons" d'un Estats Units que ha elegit president Donald Trump, "responsable d'un assalt al Congrés i de l'intent d'un cop d'Estat".

Així ho ha expressat en declaracions recollides per Europa Press en la seva participació a l'acte 'Deu anys de la seva partida: Reflexions sobre Adolfo Suárez', organitzat per la Universitat Catòlica d'Àvila (UCAV) i la Junta de Castella i Lleó.

Aznar ha felicitat i desitjat "èxits" Trump, però ha advertit que "una cosa molt seriosa" passa al "fons d'un país" que ha elegit president una "persona que ha estat president i que és responsable d'un assalt al Congrés del seu país i de l'intent d'un cop d'Estat".

"Una cosa molt profunda passa en aquest país que cal mirar, que cal analitzar, no només els nord-americans, també nosaltres", ha insistit, per incidir que tot el que passa als Estats Units afecta Espanya.

En aquest sentit, ha reiterat que cal "intentar entendre què és el que ha passat" a les eleccions nord-americanes, i, en aquest sentit, ha assenyalat a la "impredictibilitat", que, segons ell, és l'"única consideració segura ".

"Es pot dir que els nord-americans han triat entre la impredictibilitat i el buit, i han preferit la impredictibilitat", ha postil·lat l'expresident popular.

D'aquesta manera, ha cridat també a "fer una reflexió sobre el que està passant a les societats" en el marc de la "polarització que es dóna a les democràcies", ja que a les "dictatures no hi ha polarització".

Al respecte, ha incidit que cal “estudiar molt bé per què un partit com el Republicà, creador del país en gran mesura, es converteix en un partit personal”. "No és perquè Trump no parli del Partit Republicà (...), però no diu nosaltres i ells, diu jo", ha apuntat, per titllar-lo de "populisme".