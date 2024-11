Ayuso, sense pietat contra Más Madrid: "Arribaven soles i borratxes a casa quan sortien amb Errejón?"

Ayuso, a la sessió del matí d'aquest 7 de novembre. Foto: Europa Press / Canva Pro

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha carregat durament aquest dijous 7 de novembre contra Más Madrid al Ple de l'Assemblea a la primera picabaralla amb la portaveu d'aquest partit a la Cambra regional, Manuela Bergerot, després de l'esclat del Cas Errejón.

En una pregunta sobre el canvi climàtic formulada per la líder de Más Madrid, Ayuso li ha demanat si li estava requerint informació "pel clima o pel clímax". "Sí, alguna cosa sap el seu partit d'escalfament. Explica'm, amiga, jo sí que et crec: ¿Beneciaran amb la seva llei del sí és sí a Errejón? Quan venien de l'altre partit que es deia Unides Podem, no es deia també Unides Podem al voltant del mascle alfa perquè ens fiquin una llista? Arribaven soles i borratxes a casa quan sortien amb Errejón de nit?”, ha llançat a continuació.

Així, ha continuat preguntant-li si és "micromachisme desitjar assotar fins fer sagnar una periodista", si "van pagar després al senyor Errejón un curs per desconstruir masculinitats i per anar contra el masclisme heteropatriarcal", per "quants diners es van emportar dels punts violeta" o si "seguiran esborrant les dones amb les seves lleis sectàries, inclosa la Llei Trans".

Per Ayuso, les idees d'aquest partit "són sempre dolentes, són nefastes, són trampes, i totes han menyspreat la dona i l'han aprofitat per anar contra l'Estat de Dret, la presumpció d'innocència, la tutela efectiva dels jutges, dels tribunals, acabant amb la garantia jurídica, tractant les dones com a 'pobreta, el que diguis és veritat per ser dona,' invertint la càrrega de prova".

"Ara resulta que serà l'Estat de Dret qui s'hagi de fer càrrec d'Errejón... ¿No és justícia poètica? El millor és que ja s'ha vist que tot el que fan vostès fastigueja la gent normal, que ja està farta i avisada. Així que, amb tots aquests diners, enrotlli les pancartes", ha etzibat.

Prèviament, Bergerot ha defensat que "continuaran representant una alternativa radicalment diferent, una alternativa verda i feminista". "Per això garantim que fer política als nostres espais és incompatible amb exercir la violència masclista. Caigui qui caigui. I aquesta és la diferència entre nosaltres i tots vostès que mantenen asseguts a càrrec acusats de corrupció i no tenen escrúpols a fer pactes de govern amb condemnats per violència masclista", ha sostingut, entre rialles de la bancada popular.

Respecte a la pregunta, la líder de Más Madrid ha sostingut que "la inacció climàtica condemna més Danes, més sequeres i més incendis devastadors" i per això considera que cal iniciar "el combat" contra aquest a la regió sostingut que "la inacció i la incompetència han causat morts evitables a València".

"Si vostè no ha dit una sola paraula sobre la gestió de Mazón és perquè sap que el seu company és culpable d'aquesta situació. El president de la Generalitat Valenciana no ha fet res més que seguir el guió del PP davant les tragèdies, incompetència i mentides" , ha reblat.