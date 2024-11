La consellera dʻInterior de València no sabia que existia un sistema dʻalertes per a emergències

La consellera d'Interior de València, Salomé Pradas - EP

La consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha generat una gran controvèrsia en admetre que no coneixia el sistema Es-Alert de geolocalització en telèfons mòbils, un recurs que podria haver previngut la tragèdia durant les devastadores inundacions que van afectar València el 29 d'octubre passat. Pradas, que encapçala el Centre de Coordinació d'Emergències, va confessar en una entrevista a À Punt que va saber d'aquest mecanisme només a les 20.00 hores, després de rebre una trucada d'advertència des de Colòmbia del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán , en què se l'alertava d'una possible fallada a la presa de Forata.

“Un tècnic em va informar que existia un mecanisme anomenat Es-Alert”, va explicar Pradas, que també va reconèixer que el sistema encara no està reglat en els plans autonòmics i roman en fase d'esborrany al comitè nacional de Protecció Civil. Tot i això, el missatge d'alerta finalment ha arribat als telèfons mòbils a les 20.11 hores, una acció que, per a molts, ha arribat massa tard, deixant centenars de persones en una situació de perill extrem i sense avís previ.

Indignació ciutadana per manca de previsió

Les declaracions de Pradas han provocat una onada d'indignació, ja que com a màxima responsable de la gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana, el desconeixement del sistema Es-Alert, que podria haver salvat vides en alertar directament els ciutadans, ha estat vist com una mostra de manca de preparació i irresponsabilitat.

Una fallada que va poder evitar una tragèdia més gran

El fet que un mecanisme tan crucial com l'Es-Alert, dissenyat per alertar la població en situacions de risc extrem, no hagi estat activat a temps a causa de la manca de coneixement dels seus propis responsables, ha posat en evidència serioses deficiències en el sistema d'emergències de la Comunitat Valenciana. La confessió de Pradas ha deixat clar que, més enllà de la infraestructura, cal comptar amb líders capacitats i al corrent de totes les eines disponibles per respondre eficaçment davant de qualsevol emergència.