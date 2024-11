Qui va fallar en la gestió de la DANA? Dards creuats entre el Govern i la Generalitat

Pedro Sánchez i Carlos Mazón - Canva Pro - EP

El pas de la DANA que ha deixat un balanç provisional de 211 víctimes mortals a la província de València ha portat a una cruïlla de declaracions entre Govern central i administració autonòmica, que integren el Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi) de l'emergència, apropa del que va passar el 29 d'octubre passat i de la informació que es van intercanviar entre les dues administracions amb vista a activar una possible alerta.

Segons una informació de la Cadena SER, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va trucar tres vegades durant el matí a la consellera de Justícia, Salomé Pradas, per oferir mitjans davant el risc de la DANA sense que aquesta respongués a aquest oferiment. La responsable d?Interior va convocar el Cecopi a les 17.00 hores. Passades les 19.00, l'alcaldessa de Paiporta, el poble amb més víctimes mortals, va alertar Bernabé que el municipi s'estava inundant. I passades les 20.00, es va decidir activar el mecanisme d'Es-Alert a la població.

"Cadascú sap la responsabilitat que té i la que tenia el dia 29", ha afirmat aquest dijous la delegada del Govern en una compareixença després de la celebració del Cecopi, mentre que Padras, en una entrevista a À Punt, ha defensat que és Bernabé la que tenia les "dades" i la "informació" però ha dit: "A nosaltres no se'ns estava traslladant aquesta informació que ella pogués tenir" ni li va comunicar "cap dada alarmant".

També el president de la Generalitat, ha negat que aquell dia estigués en un dinar de celebració d'aniversari: "El desmenteixo categòricament, va ser un dinar de feina i ja està", ha dit i ha assegurat, en unes breus declaracions als mitjans abans de participar al Cecopi, que "estava comunicat tota l'estona personalment amb tot el que passava".

Bernabé ha rebutjat entrar a la polèmica. "El Govern d'Espanya està absolutament centrat a abordar l'emergència i la postemergència perquè és una necessitat absoluta ara. Si ara els responsables que hem d'estar distribuint i coordinant totes les tasques d'emergència ens dediquem a dir si jo vaig fer o no vaig fer o vaig deixar de fer, estem fallant a la ciutadania", ha defensat.

Al seu parer, "la ciutadania no necessita que estiguem dient el que vam fer i vam deixar de fer. Això arribarà, no es preocupin. Cadascú dirà el que va fer aquell dia i haurà de respondre davant molta gent i en molts llocs", ha augurat , però ha insistit: "Ara les persones que ens necessiten no es mereixen que estiguem discutint d'aquestes qüestions. Es mereixen que seguim treballant".

"Es mereixen que seguim traient el fang"

En aquesta línia, ha recalcat que els ciutadans de les zones afectades per la tragèdia "es mereixen que les Forces Armades segueixin entrant a tots els municipis; es mereixen que seguim traient el fang; es mereixen que seguim traient els trastos; que seguim traient els residus; que seguim portant els aliments.

"I sento dir que no faré ni una sola declaració sobre aquests dies perquè quan arribi el moment, arribarà. Ara la nostra prioritat és la que jo els acabo de relatar", ha manifestat, en referència al balanç d'actuacions realitzades davant la tragèdia.

Així, ha reiterat que mentre l'alarma estigui al nivell dos per inundació a València "i hi hagi una emergència d'unes dimensions descomunals, on cada estona i cada moment que vaig a un municipi veig milers de ciutadans que encara tenen el fang a les carrers, jo no perdré ni un minut a explicar en aquell moment res". "Ja arribarà el moment. Hem de centrar-nos. En això està centrat el Govern i en això continuarem treballant. Cadascú sap la responsabilitat que té i la que tenia el dia 29", ha conclòs.

Pradas, per la seva banda, sí que ha entrat a la polèmica en assegurar que Bernabé no els estava traslladant la informació que pogués tenir. Segons la seva versió facilitada en aquesta entrevista, en un primer contacte la delegada només li va traslladar que acabava de tenir una reunió amb el seu equip i una roda de premsa prèvia “on diu que les complicacions es poden anar a partir de les 18 hores”.

Bernabé va oferir el dia 29 d'octubre al matí una roda de premsa davant l'alerta vermella per pluges després d'una reunió amb els organismes dependents del Govern, en què va parlar de situació de carreteres, que tots els efectius estaven preparats, i assenyalava que la previsió era "en principi" fins a les 18.00 hores, si bé no descartava una prolongació perquè estava previst que plogués "durant tot el dia i cal estar atents i amb molta precaució".

Pradas ha insistit que en aquesta comunicació “això és el que ella diu. És el que em trasllada a mi, el mateix que acabava de dir en aquesta roda de premsa. No es tracta en absolut del desplegament de la UME. En aquell moment , ella no em trasllada cap dada alarmant", ha dit i ha negat que en aquell moment li oferís desplegar la UME "en un punt concret o per una emergència concreta".

Les queixes de l'alcalde Uriel

"Insisteixo, no ens donen cap informació de com evoluciona aquesta DANA. I de fet, és per part de l'alcalde d'Utiel com ens assabentem que s'estan començant les inundacions" en aquest municipi, ha relatat. Pradas ha recalcat que "només això ens permet reaccionar" i s'ha reaccionat "immediatament a la Generalitat Valenciana" demanant l'activació de la UME.

En aquesta línia, ha preguntat "si diu la delegada que estava tan preocupada i que oferia la UME, per què no l'activa?" ja que, ha reiterat, era ella qui tenia la informació. "A nosaltres no se'ns estava traslladant aquesta informació que ella pogués tenir", ha manifestat.

Pradas ha volgut deixar "meridianament clar" que al Cecopi de les 17.00 hores "presencialment no hi havia ni la delegada del Govern ni hi havia la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, cosa que evidentment llasta la intercomunicació i el poder prendre decisions perquè verbalment no se'ns comunica absolutament res de la Rambla del Poyo fins passades les 19.00, quan ja es parla directament de l'embassament de Forata”. Segons Pradas, cap a les 19.30 hores, "es verbalitza que es pot desbordar i fins i tot es pot trencar la presa".

D'acord amb el seu relat, a les 20.00 hores va rebre la trucada del secretari d'Estat de Transició Ecològica, dependent del Ministeri, que li va traslladar que era a Colòmbia, assabentant-se de la situació i que no li podia assegurar que no trencaria la presa .

Alerta a mòbils

En aquell moment, ha admès que un tècnic els va informar que existia l?eina d?avís a la població Es-Alert. "El que no es pot entendre és que durant el Cecopi únicament ens enviessin correus electrònics. És més, l'adreça electrònica que ens envien advertint que el riu Magre i després el Poyo, que és on més conseqüències greus hem tingut, es desbordarà, ho rebem quan ja s'està desbordant aquest barranc del Poyo. És una cosa inentendible, sent que teníem allà la Confederació Hidrogràfica, que és qui té aquesta informació", ha defensat.