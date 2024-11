Pedro Sánchez anirà a la COP29 per exposar el repte climàtic posat de manifest per la DANA

Sánchez, en una intervenció recent a Barcelona. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, no assistirà a la Cimera Iberoamericana que se celebrarà el 14 i 15 de novembre a Conca (Equador) per poder centrar-se en la resposta després de la DANA, però sí que acudirà dimarts a la COP29 que se celebrarà a Bakú (Azerbaidjan) en considerar que la tragèdia ha posat de manifest el desafiament que planteja el canvi climàtic . informat Moncloa.

Des del Govern s'ha explicat que Sánchez ha decidit no viatjar a l'Equador "per seguir atenent la gestió dels efectes de la DANA" i han posat en relleu que "Espanya estarà representada al màxim nivell" a la cita pel Rei Felip VI, que acudeix sempre a aquest fòrum, i pel ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.

L'absència de Sánchez es produirà malgrat que en aquesta cimera l'Equador passarà a Espanya el testimoni de la secretaria pro témpore per a l'organització de la cita següent el 2026, la trentena. Serà la quarta ocasió en què Espanya aculli una Cimera Iberoamericana després de les cites de Madrid (1992), Salamanca (2005) i Cadis (2012).

Aquesta iniciativa, que actualment reuneix 22 països (Espanya, Portugal i Andorra juntament amb 19 iberoamericans), va ser una aposta iniciada principalment pel llavors president Felipe González juntament amb Mèxic i Brasil i des d'aleshores Espanya ha estat un dels seus principals valedors.

Tot i que els cims van deixar de ser anuals el 2014 per passar a organitzar-se cada dos anys, s'han celebrat de forma ininterrompuda des del 1991 i amb la participació dels 22 països, si bé no sempre al nivell més alt.

COP29

Pel que fa a la decisió del president d'acudir a la COP29, des del Govern defensen que Sánchez ha assistit a totes les reunions de la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic des que va arribar a Moncloa i esgrimeixen que la seva presència aquest any a Bakú "cobra un significat i una importància més gran si és possible davant un repte urgent per a les nostres societats les devastadores conseqüències de les quals Espanya ha patit recentment a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia".

En aquesta ocasió, està previst que participi en una taula rodona sobre finançament climàtic i en la presentació de l'informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l'impacte que el canvi climàtic té a la salut, a més d'intervenir al plenari principal juntament amb la resta de líders mundials.

"Serà una ocasió per defensar la necessitat de redoblar esforços per evitar els pitjors efectes del canvi climàtic", han sostingut des del Govern, tot recordant que la COP és "el principal fòrum multilateral on s'adopten decisions a nivell global en la lluita contra el canvi" climàtic".

En aquesta ocasió, el lema triat és “Solidaritat per un Món Verd” i està previst acordar el nou objectiu col·lectiu de finançament climàtic internacional.