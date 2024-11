La pugna per l'expulsió de Joaquín Leguina del PSOE arriba als tribunals

L'expresident socialista de la Comunitat de Madrid. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Jutjat de Primera Instància número 68 de Madrid celebra, aquest divendres 8 de novembre, una vista per la demanda que va interposar l'expresident de la Comunitat de Madrid Joaquín Leguina contra el PSOE per la seva expulsió del partit el desembre del 2022 arran del suport a Isabel Díaz Ayuso a les eleccions autonòmiques del 4 de maig de 2021.

La demanda per vulneració del dret de militància es dirigeix contra el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i la dirigent socialista Marta López Expósito. Leguina sol·licita ser restituït com a membre del partit i una indemnització de 18.000 euros per danys.

L'expolític madrileny reclama a la Justícia que es declari la vulneració del dret fonamental al dret de militància al PSOE i que s'acordi la paralització del procediment.

El mes d'abril passat, el jutge va rebutjar acceptar les mesures cautelars sol·licitades contra la decisió del PSOE de suspendre'l de militància.

A la demanda, l'expresident madrileny vol que es procedeixi a la declaració de nul·litat de la resolució de 23 de novembre de 2022 que li va suspendre cautelarment la militància i que es reconegui l'existència de danys morals en el dret de participar en assumptes públics i retallant el seu dret constitucional a la crítica i la llibertat d'expressió.

Obertura d'expedient

El PSOE va obrir un expedient d'expulsió a Leguina i també a Nicolás Redondo Terreros el 6 de maig del 2021, després de les eleccions autonòmiques per entendre que tots dos havien demanat el vot per a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui van acompanyar en un acte de la campanya.

La decisió va ser adoptada a la reunió de l'Executiva Federal dels socialistes posterior a aquests comicis. Tot i això, l'expedient a Redondo Terreros va ser arxivat per entendre el partit que aquest no havia sol·licitat el vot per al PP. En aquell moment, l'exdirigent socialista basc ha considerat que la decisió del seu partit, d'arxivar l'expedient, "apuntala un ampli marge de discrepància al si del PSOE", segons ha declarat a Europa Pres .

L'expedient contra Joaquín Leguina va seguir el curs i l'expresident de la Comunitat de Madrid va rebre al seu domicili un burofax de Correus en què se li informava que l'havien suspès de militància.