Page proposa crear un organisme independent per gestionar les catàstrofes naturals

El president de Castella-la Manxa intervé en un acte. Foto: Europa Press

El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page , ha proposat una reflexió política a mitjà termini que derivi en la creació d'un organisme o autoritat independent que s'encarregui de la gestió de grans catàstrofes com la patida a Espanya a els darrers dies després del pas de la darrera DANA, una figura que aconsegueixi la "interferència política zero" a l'hora de prendre decisions .

Ho ha dit aquest 8 de novembre des de Toledo, apuntant que en tot cas són les autoritats les responsables de donar resposta a aquest tipus de fenòmens, però insisteix que "seria desitjable que hi hagi zero interferència política" per la via de comptar "amb una autoritat independent".

En aquest punt, ha celebrat la "coordinació amb totes les administracions públiques" per aconseguir treballar "sense improvisar" en la gestió de la catàstrofe a Letur ia Mira.

"Dins d'un ordre, nosaltres tenim el drama perimetrat i enfocat", ha dit abans de mostrar la seva solidaritat amb València , als responsables polítics del qual no vol discutir-los la seva "bona fe".

Tot i que té molt clar que aquesta tragèdia trigarà a passar la seva pàgina, ha expressat com el commou estar a prop de les persones que més han patit la catàstrofe, i ell, que ha pogut estar a prop de les famílies de les víctimes, ha comprovat la petjada enorme" que deixen les històries de la tragèdia.

Una petjada que prefereix tenir. "Sempre et preguntes en una tragèdia si és millor acostar-te al foc o no. I sempre és millor", ha dit, abans d'enunciar una "lliçó" que va aprendre com a governant. "Quan et ve una cosa inesperada, crítica i sobretot tràgica, l'únic càlcul polític que cal fer en una tragèdia és no fer càlculs, perquè tot el que ho fa és víctima d'aquesta marrulleria", ha destacat.

A més, ha indicat que el primer és "preocupar-se per les persones", després "rescabalar els danys" i després "treure conclusions" polítiques, judicials, penals i "organitzatives".

Per acabar, ha ofert la possibilitat de programar una reflexió una vegada passi la tragèdia per abordar com afrontar la gestió dels rius, així com les seves crescudes de cabal en moments de molta precipitació.