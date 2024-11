Mazón s'atrinxera i assegura que és víctima d'una cacera davant dels barons del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reuneix els seus 'barons' territorials per videoconferència per parlar sobre la DANA. - DAVID MUDARRA (PP)

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat aquest divendres davant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i altres barons del partit que és víctima d'una cacera i d'una campanya de bitlles i ha recalcat que, mentre ell està treballant per ajudar els valencians a superar la DANA, el Govern de Pedro Sánchez està al relat polític, segons han indicat fonts populars.

Així s'ha pronunciat Mazón en la seva intervenció a porta tancada a la reunió telemàtica que ha convocat Feijóo amb els presidents autonòmics per tractar la situació d'emergència nacional que ha provocat la DANA i abordar els mitjans materials que estan destinant les CCAA per ajudar les zones afectades

El primer a prendre la paraula ha estat Feijóo, que ha indicat que la Generalitat valenciana que encapçala Carlos Mazón està bolcada en aquesta catàstrofe nacional mentre que el Govern de Sánchez ha "dimitit de les seves responsabilitats" a la DANA per no voler decretar l'emergència nacional .

A més, ha presumit de la solidaritat de les comunitats del PP després de la tragèdia, una resposta que ha qualificat d'“exemplar”. "Estem a disposició dels valencians. No ens han de demanar res", ha declarat Feijóo a la trobada, en què ha explicat que les comunitats estan suplint les actuacions que hauria de fer el Govern central, amb la incorporació de més de 4.000 efectius autonòmics.

Tasques pendents com la recollida de 75.000 cotxes

Després, hi han intervingut els presidents autonòmics, començant per l'aragonès, Jorge Azcón, i el murcià Fernando López Miras. Mazón ha estat el tercer a prendre la paraula per exposar la situació que viu en aquests moments, en què necessita maquinària pesant per dur a terme tasques com la recollida de 75.000 cotxes afectats pel temporal, segons les fonts consultades.

Mazón també ha agraït als voluntaris la seva implicació per atendre els afectats per la DANA i ha subratllat que ara el problema és canalitzar i organitzar aquesta ajuda, deixant clar davant els presidents del PP que ja no necessitin menjar o roba, segons les mateixes fonts .

En el seu discurs, el president de la Generalitat també s'ha declarat víctima d'una cacera política i d'una campanya de bulls, i ha arribat a assegurar que hi ha una campanya pagada en mitjans per atacar-lo, segons han assenyalat a Europa Press fonts presents en aquesta reunió.

Diumenge passat, en la visita a Paiporta amb els Reis, va ser increpat pels ciutadans amb crits d''assassí' o 'Mazón dimisión', unes protestes que s'han repetit aquests dies en altres punts de València, Barcelona o Palma.

Mazón se'n va anar abans de la reunió per assistir al CECOPI

Mazón, que ha abandonat la reunió amb Feijóo i els barons del PP abans que s'acabi perquè havia d'assistir a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI) de València, ha subratllat que mentre que ell està centrat a treballar i fer-ho tan bé com pot, altres estan al relat, segons les fonts consultades.

La cita de Feijóo amb els seus barons ha servit per visualitzar una foto d'unitat i de suport al president valencià, qüestionat en sectors del partit per la tardança a alertar els ciutadans d'aquesta catàstrofe i per no sol·licitar aquesta declaració d'emergència.