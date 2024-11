Mazón retreu a Ribera "no interessar-se" per la DANA fins a les 20h: "Va haver de venir l'avís de riuada?" | Europa Press

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha retret a la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que "no es va interessar per la situació" de la DANA que ha afectat diverses localitats de la província de València "fins a les 20.00 hores" de dimarts passat 29 d'octubre. "Jo li preguntaria a la ministra: ¿Va haver de venir l'avís de la riuada? ¿Va haver de venir l'alerta?", ha qüestionat.

"Abans de les 20h de la tarda no en tenim cap referència, ni de cap alt càrrec. Com pot dir que va estar intentant contactar si fins a les 20h jo no en tinc un SMS, potser amb alguna trucada perduda, però mai abans de les 20h", ha insistit el cap del Consell aquest dissabte en declaracions a À Punt a l´entrada del Centre de Coordinació d´Emergències, recollides per Europa Press.

Així s'ha manifestat Mazón després que aquest divendres Ribera assegurés, en una entrevista a la Cadena Ser, que va aconseguir parlar amb el president de la Generalitat Valenciana després d'anomenar-lo "quatre vegades", una vegada que va percebre la "preocupació" al Cecopi per la "dificultat" en la presa de decisions i la "gravetat de la situació". Després de trucar-lo quatre vegades, segons la seva versió, va contactar amb Mazón cap a les 19.30 hores, que li va assegurar "que anava tot bé però aquesta tarda s'ha precipitat tot".

El cap del Consell ha assegurat que va veure l'SMS enviat per la ministra "després", quan ja s'havia traslladat al '112 CV', ubicat a l'Eliana, on, ha apuntat, "no hi havia cobertura". Ha reiterat que Ribera s'hi va posar en contacte "després de l'alerta, després de l'avís de riuada", alhora que ha sostingut que és "fonamental" poder "aclarir" les converses mantingudes amb Ribera "durant tot aquell dia i durant els dies anteriors".

Pel que fa al dimarts passat, quan es va produir la DANA i les posteriors inundacions, ha defensat que "aquí estava tothom fent la seva feina; tothom era on havia d'estar". "Tothom estava presidint el Cecopi i jo estava puntualment informat, com en qualsevol altra alerta de tempesta", ha subratllat.

En aquest sentit, ha remarcat que la "diferència entre tempesta i riuada". Sobre això, ha apuntat que el dia 29 "es van viure dos dies completament diferents", "dos dies en un", ja que la previsió inicial era de tempestes, "d'alertes vermelles a nivells que hem tingut altres dies".

"Com moltes previsions de tempestes que malauradament tenim aquí", ha comparat, alhora que ha assenyalat que "la mateixa Aemet parlava d'un màxim de 180 --litres per metre quadrat--. Això hauria estat una tempesta normal" i que el Cecopi va estar constituït "en tot moment" i ell "va seguir puntualment totes les informacions". "No és que fos un dia ordinari, era un dia en què estàvem pendents de l'evolució de les pluges", ha matisat.

"Tot canvia a partir de les 19h", ha exposat el cap del Consell, que ha afegit: quan la tempesta "es converteix en riuada, quan des de la Confederació del Ministeri ens traslladen que a partir de les 19h que tota aquesta revolució hidrològica, tota aquesta llera s'havia desbordat, aquí és quan tot canvia". "Fins aquell moment el que estàvem era puntualment informats, amb un dinar de treball i després al despatx de la unitat", ha declarat.

En aquest punt, i preguntat sobre la reunió que va mantenir des de les 15.00 hores d'aquell dimarts amb la periodista Maribel Vilaplana en un restaurant de València, el cap del Consell ha defensat que aquest dimarts va ser “un dia de feina amb una agenda de treball” . "Al matí hi va haver agenda de treball, hi va haver un dinar de feina amb gent que no té res a veure amb tot això", ha sostingut, i ha afirmat que "durant" i "després" d'aquest "dinar prèviament establert per parlar del futur de la televisió" va estar "informat de les evolucions" de la DANA.

"Però fins a les 19h era impossible, perquè fins a les 19h la Confederació del Govern no ens trasllada en allò que s'estava convertint. Aquesta revolució que tot ho va canviar tan tremendament per a nosaltres", ha afegit.

Tot i això, ha reivindicat que "en el que està" el Consell "des del principi" és "en la reconstrucció, amb els camins, amb la gent, amb els voluntaris, amb els aliments". "Això és el que és important ara. Això és en el que hem d'estar i no en insinuacions molt baixes, molt lletges, que s'estan escoltant probablement perquè alguns volen eximir algunes culpes o amb alguns interessos polítics que crec que realment no són de rebut" , ha valorat.

Carlos Mazón ha manifestat que creu que "no s'ha d'anar acusant gent basant-se en bulls". "He hagut de desmentir que estigués en un aniversari amb una consellera meva. És que he arribat a llegir coses tremendes sobre la meva situació. I jo crec que no és just i que és fins i tot miserable interposar ombres de dubte sobre qüestions que no tenen res a veure amb això", ha dit.

Igualment, ha tornat a dir que durant dimarts va estar "puntualment informat", tot i trobar-se en "una situació de molta incomunicació, perquè "ja estaven començant a caure els principals terminals de telefònica". "El que jo crec que no té sentit és entrar en bitlles tan malintencionades", ha lamentat, per asseverar que "aquestes coses no se les mereix ningú i no se les mereix la gent".

Sobre la manifestació convocada aquesta tarda a diverses ciutats de la Comunitat Valenciana, sota el lema 'Mazón dimisión', ha recalcat que el dret a manifestar-se és "un dret constitucional". "Hem de respectar-ho", ha expressat, i ha asseverat que ell "sempre" ha respectat les manifestacions. Tot i que ha puntualitzat que "sembla" que aquesta protesta "ve amb alguna convocatòria de tipus polític". "Però és ja els ho deixo als convocants. Jo respecto tot", ha conclòs.

Posteriorment, en declaracions als mitjans també al Centre de Coordinació d'Emergències, en ser interrogat pel futur de la consellera d'Interior, Salomé Pradas, Mazón ha sostingut que "les responsabilitats polítiques tocaran al seu moment", mentre que ara "es tracta de reconstruir".

"Jo no vull entrar en polèmiques amb ningú, però si algú diu que va estar trucant-me tota la tarda i no tinc trucades d'aquesta persona o missatges fins a les 20h, ja que això sí que ho vull dir", ha asseverat en referència a Teresa Ribera.

"Arribarà el moment de les responsabilitats segur, però ara entrar en polèmiques, jo crec que ara tot el govern valencià i totes les administracions el que estem és treballant per millorar a ritmes forçats la recuperació de la vida de la gent", ha expressat.

En la mateixa línia, ha insistit que "temps hi haurà segur" per analitzar "aquests dos dies en un del dia 29: abans de les 19 hores i després, que va ser quan tot va canviar, la revolució hidrològica va arrasar tant". "Temps hi haurà per a responsabilitats polítiques", ha reiterat, alhora que ha afegit que ara, segons la seva opinió, "la responsabilitat és exercir-la, és treballar, és coordinar tots els equips"

El cap del Consell ha recordat dijous que compareixerà a les Corts a petició pròpia i ha defensat que "no és temps de fer política, ni de seguir amb crits, ni d'acusacions". "El focus ha d'estar a la recuperació", ha conclòs.