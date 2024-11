Alfonso Guerra, sobre la gestió de Mazón: "Els espanyols no som bons fent la selecció de governants" | Europa Press

L'exvicepresident del Govern d'Espanya, Alfonso Guerra, ha assegurat: “Els espanyols no som bons fent la selecció de governants”. Així ha respost Guerra a una pregunta feta pel públic després de la seva intervenció a les Jornades Cervantines celebrades aquest dissabte a la localitat de Castro del Río (Còrdova).

En declaracions ofertes a Europa Press, el ja expolític, ha relatat que "la selecció de líders és un tema que està molt pendent al món sencer", i en conclusió ha afirmat que a Espanya: "No som bons perquè hi ha gent que es sencera de les seues pròpies competències a les vuit del vespre" en referència al president popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ia la seua gestió per la DANA.

D'aquesta manera, ha definit l'escenari polític actual com a "molt complicat", a més ha sostingut que "està pendent la revolució del respecte", i que "els partits polítics han de pensar que els altres partits polítics també tenen dret a existir". En aquesta línia, ha reflexionat que "mentre que aquest respecte no existeixi, la democràcia no existeix".

Pel que fa a això, ha incidit que "hi hauria d'haver alguns exàmens que demostrin alguna cosa", perquè "no es pot passar de les joventuts d'un partit a governar un país".

Alhora, ha subratllat que "la gent normal sap moltíssimes coses i els intel·lectuals van pel món presumint d'una categoria que no val res". A més, ha insistit que a Espanya: "Som inconformistes per naturalesa", i que com altres, "s'han patit determinades coses", però la diferència --segons Guerra-- és que "no en deixem de parlar".

Al fil d'això, ha recalcat que "els països potents i poderosos arriba un dia que deixen de ser-ho", ia Espanya "en ple poder el 1600, ja es van escriure unes memorials dient que estava en decadència, sent el país més important del món".