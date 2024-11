Càrrecs del PP veuen "acorralat" Mazón i exigeixen canvis al Govern valencià per afrontar la reconstrucció | Europa Press

La preocupació dins del PP pels "errors" de la Generalitat en la gestió de la crisi de la DANA ha anat en augment els últims dies i cada vegada més dirigents del partit defensen "tallar caps" per afrontar la reconstrucció a la Comunitat Valenciana amb una nova imatge. Així, diferents càrrecs del PP consultats per Europa Press coincideixen que cal emprendre canvis al Govern valencià, començant per la sortida de, almenys, dues conselleres, Nuria Montes i Salomé Pradas.

Encara que hi ha unanimitat dins del PP en què la prioritat en aquest moment és trobar els desapareguts, ajudar els familiars de les víctimes i atendre les necessitats bàsiques dels afectats, les fonts consultades sostenen que el partit també s'ha de mobilitzar davant del “substrat” de malestar i rebuig contra Mazón i el seu Govern que s'està assentant a la societat valenciana.

Aquesta indignació ciutadana es va visualitzar aquest dissabte a València, on milers de ciutadans van sortir al carrer per reclamar la "dimissió immediata" de Mazón i el seu Consell per "no haver sabut gestionar" la catàstrofe. Encara que al PPCV culpen entitats catalanistes d'estar darrere d'aquesta "polititzada" manifestació, a les files de la formació creix la preocupació per aquesta contestació social contra el PP a la regió.

"Mazón no va veure la magnitud de la tragèdia i ara està acorralat", resumeix en privat un president del PP. "Li estan trucant 'assassí'. Ja s'ha dictat sentència, la gent té una percepció i això és molt difícil canviar-ho", admet un dirigent valencià. "S'han comès errors d'embalum molt greus", afegeix un altre, que veu el president de la Generalitat "cremat i abrasat".

La majoria dels consultats veuen "complicat" que el Govern de Mazón pugui remuntar i lamenten que el focus no estigui a la "inacció" de l'Executiu de Pedro Sánchez oa la seva "desapareguda" vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

"Mazón haurà de fer una remodelació del seu Govern perquè la gestió de la Generalitat ha estat un desastre", opina un veterà dirigent, que reconeix que Alberto Núñez Feijóo no pot deixar caure el seu baró valencià, però tampoc no li pot brindar un 100 % de suport després dels “errors evidents” que s'han comès.

Algunes fonts situen aquest canvi de cares a l'equip de Mazón quan acabin les tasques de neteja a les zones afectades i ho veuen com una cosa inevitable per intentar "remuntar el vol" del Govern autonòmic, cosa que els sembla "difícil" en aquest moment, segons reconeixen.

"Si les autonòmiques fossin l'any que ve, Mazón no seria candidat. Com que és més endavant, ja veurem si aconsegueix recuperar-se", assegura un baró del PP, que adverteix a més que per a qualsevol moviment necessitarien Vox, perquè no tenen majoria absoluta al Parlament autonòmic. "A Vox li interessa desgastar Mazón i no donarà l'opció de substituir-lo per ningú", afegeix.

Diverses de les fonts consultades coincideixen que hi ha hagut una "sensació de desgovern" els dies de la tragèdia i una falta de "lideratge clar". També sostenen que "ha fallat la comunicació de crisi", amb un "forat terrible" la tarda-nit del 29 d'octubre.

A les files del PP posen ara el focus especialment en l'actuació d'alguns membres del Consell, com la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, per la falta d'empatia amb les víctimes de la DANA i que es va visualitzar amb declaracions com que no permetrien als familiars que s'acostessin a la morgue.

També està qüestionada la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, que ha rebut una allau de crítiques de l'oposició per "reconèixer", segons PSPV i Compromís, que "no sabia que existia el sistema d'alertes". Poc després la consellera --que va assumir aquestes noves responsabilitats al juliol després de la sortida de Vox-- va dir que "és clar" coneixia aquest sistema i que va ser activat després d'analitzar la situació els tècnics.

Altres càrrecs del PP assenyalen directament el mateix Mazón i posen en dubte la seva actuació, especialment a la fatídica tarda del 29 d'octubre. Li recriminen que no enviés abans alertes de mòbil a la població i que s'hagi estès la tesi que va estar "desaparegut durant cinc hores", incorporant-se tard a la reunió del centre d'emergències.

Davant la polèmica al voltant d'aquelles hores en què es va gestar la tragèdia, Mazón ha explicat que estava en un dinar de treball --amb la periodista Maribel Vilaplana, a qui hauria ofert la direcció de la radiotelevisió pública valenciana-- i es ha declarat víctima d'una campanya de "bulos", afegint que va estar "comunicat tota l'estona del que passava".

"Mazón té un problema gravíssim amb la seva agenda. I no té bona pinta", considera un càrrec territorial del PP, que reconeix que el degoteig de notícies que estan coneixent aquests dies no ajuden Feijóo. "Això és evident", assegura Europa Press, abans que es conegués per exemple que el Tribunal Superior de Justícia de València ha admès a tràmit una demanda contra Mazón per la seva "inactivitat" davant la DANA.

Algunes veus dins del PP retreuen també Mazón que no sol·licités l'emergència nacional des del primer moment, desmarcant-se així del discurs oficial del seu cap de files. Feijóo va defensar aquesta declaració d'emergència que suposaria centralitzar la resposta a la DANA al Ministeri de l'Interior, que tindria així plena capacitat de mobilitzar els recursos que considerés oportuns.

"Mazón es va fer Superman creient que podria resoldre'l ell i no va veure la magnitud de la tragèdia. Però el Govern de Sánchez va haver d'assumir el comandament des del minut u", recalca una parlamentària popular.

Hi ha sectors del partit que temen que aquesta crisi perjudiqui Feijóo i la marca PP, enmig de les protestes que, segons els 'populars', estan "encoratjat" grups d'esquerra contra Mazón no només a València sinó en altres ciutats, com Palma , Barcelona o Madrid.

"L'esquerra ha vist que hi ha un brou de cultiu contra Mazón i intentarà treure'n profit, usant tot el que pugui", sosté un dirigent popular, que admet la seva "preocupació" per aquestes manifestacions al carrer. "Tot això no beneficia la marca PP, però al PSOE tampoc no l'ajuda", afirma un altre parlamentari.

Alguns dels càrrecs consultats van més enllà i defensen que Feijóo marqui distàncies amb el president de la Generalitat. En aquest sentit, recalquen que el president del PP, "al final, s'haurà de desvincular quan es comenci a analitzar el minut a minut de la seva gestió i s'hagin de depurar responsabilitats".

Tot i això, les fonts consultades són conscients que Feijóo no ho pot deixar caure en aquest moment perquè traslladaria el missatge que la culpa de la mala gestió seria en exclusiva de la Generalitat, tota una pilota d'oxigen per al Govern de Pedro Sánchez.

A les files del PP alguns recorden la crisi del Prestige el 2002, després del vessament de petroli d?aquell vaixell que va afectar milers de quilòmetres de la costa gallega i que va haver d?afrontar el llavors Govern de José María Aznar. Tot i el desastre, el PP va guanyar a les municipals del 2003 a molts ajuntaments afectats per l'abocament, com Muxia. Cal veure si el PP també manté la Generalitat valenciana després d'aquesta tragèdia.