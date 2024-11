Mazón després de la manifestació per la gestió: "Reconec i respecto profundament el dolor dels afectats" | Europa Press

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en les primeres declaracions després de la manifestació que va demanar dissabte la seva dimissió, s'ha remès a la compareixença que farà dijous que ve a les Corts per explicar la seva gestió de la DANA, alhora que ha assegurat : "És clar que reconec i respecto profundament el dolor, com també ho vaig fer a Paiporta i com ho faig cada vegada que veig els afectats reunits".

Mazón, en arribar al centre d'emergències de l'Eliana, ha mostrat la seva "total respecte i total entesa i total empatia amb la situació de la catàstrofe que estem patint els valencians, especialment amb les víctimes".

Per "respecte als que sí que senten aquest dolor i aquesta frustració", Mazón ha indicat que no vol fer "cap reflexió sobre altres coses que van passar ahir, sobre alguns convocants d'ahir" i que no vol qualificar comportaments que "no es mereixen" les víctimes ni el poble valencià”.

El president ha assegurat que és per a aquestes persones que senten dolor per als que ell i el Consell estan "treballant des del primer minut de la reconstrucció i carrer a carrer".

Preguntat per possibles dimissions o cessaments al Consell, Mazón ha recordat que dijous "hi haurà una compareixença amb explicacions del tipus polític, del tipus de relat, del tipus de tots els esdeveniments, amb tot luxe de detalls".

"Crec que és important que, també per les víctimes i també pel que ha passat, s'expliquin les coses bé, de manera ordenada, de manera clara, evitant també aquesta fase de falques que també hem hagut de sortir a desmentir, traient-nos temps del que és veritablement important", ha postil·lat.

El cap del Consell ha assenyalat que els valencians "no només es mereixen" explicacions sinó que les volen "d'una manera ordenada perquè hi ha molta informació permanent, molta contradictòria, molta falsedat també".

Mazón ha assegurat que tot el seu temps i el del Consell està "des del minut u" és treballar "per la gent, i no amb un altre tipus d'insinuacions i de manifestacions, alguns extraordinàriament xocants, per no dir una altra cosa".

El president de la Generalitat ha avançat que la seva compareixença a les Corts estarà "molt enfocada a la reconstrucció, als plans que necessiten els valencians que estan en marxa i molt aplicada també a les explicacions".

A més, ha insistit en el fet que la seua compareixença serà a petició pròpia i que és l'"únic" que l'ha sol·licitat perquè "seguirem donant la cara i treballant pels valencians". "No he vist ningú més sol·licitar una compareixença a cap seu parlamentària, de cap altra institució, i ja fa dies que els ho van anunciar els grups parlamentaris perquè els ciutadans, els grups, mereixen una explicació", ha criticat.