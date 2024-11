Sumar ajorna al 29 i 30 de març de 2025 la seva segona cita congressual, centrada a rearmar-se

La secretària de Comunicació de Sumar, Elizabeth Duval (i), la secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández (2i), la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social i exlíder de Sumar, Yolanda Díaz (c), i el portaveu de Sumar

El Grup Coordinador de Sumar ha acordat aquest diumenge celebrar una conferència política els dies 29 i 30 de març de 2025 i, amb això, ajorna la seva segona cita congressual que inicialment s'havia de celebrar entre el 14 i 15 de desembre.

Des de la formació han explicat que han pres aquesta decisió a causa de la conjuntura actual, on la gestió dels efectes de la DANA i les mesures de protecció a la ciutadania són ara les prioritats.

Sumar, com ha manifestat prèviament el seu portaveu i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha traslladat el seu afecte a totes les víctimes i exigeix que s'han de depurar responsabilitats davant de la mort de més de 200 persones.

Per tant, ha reclamat que el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha de dimitir i si no escolta el "clam" dels valencians a la manifestació celebrada ahir, haurà de ser el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que li a part.

El Grup Coordinador, el màxim òrgan executiu de Sumar, també ha valorat positivament la "ràpida gestió" i la resposta davant les denúncies de presumpte assetjament sexual contra l'exportaveu parlamentari Íñigo Errejón, en demanar immediatament la dimissió.

"Les violències masclistes no poden formar part de cap espai i cal seguir fent passos per eliminar-les de qualsevol àmbit de la societat, també el polític", ha conclòs.

A finals d'octubre la formació ja va apuntar que presumiblement la seva cita congressual s'ajornaria, com ja postulava la coordinadora col·legiada abans que saltés el cas Errejón.

Un dels integrants d?aquesta coordinadora interina i secretari general del grup parlamentari, Txema Guijarro, va desgranar que el seu criteri era replantejar els termes i els terminis de l?assemblea.

Es donava la circumstància a més que Errejón era l'encarregat de coordinar la ponència política de Sumar per a aquest conclave, que és el document més important i que ara quedava "orfe" amb la sortida de l'exportaveu.

L?altra ponència, l?organitzativa, està encarregada precisament a la secretària d?Organització de Sumar, Lara Hernández.

El 28 de setembre el Grup Coordinador va fixar la data de la segona assemblea per a mitjans de desembre, amb la idea que tingués un fort component polític, rearmar-se ideològicament i definir-ne la nova estructura orgànica. Cita que amb la decisió d'avui queda posposada l'any que ve.

De fet, hi havia certes incògnites ja sobre aquesta assemblea, com si serviria per triar un nou coordinador general una vegada que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va renunciar a aquest càrrec després de la debacle de Sumar a les eleccions generals del 9J.

Després del mal cicle electoral d'aquest any, Sumar ha passat d'aspirar a ser un paraigua de formacions a crear una taula amb partits aliats com IU, Más Madrid, 'Comunes' o Verdes Equo, basat en un model d'horitzontalitat i dempeus igualtat.