Irene Montero assegura que Yolanda Díaz va demanar la seva dimissió a crits

Díaz i Montero, juntes en un acte polític. Foto. Europa Press

L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, afirma que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va reclamar la dimissió en plena crisi per la Llei del només sí és sí i fins i tot emfatitza que va arribar a preguntar "cridant" que quan es produiria la seva renúncia

També assumeix que la decisió de proposar Díaz com a futura candidata electoral després de la sortida del Govern de l'exlíder de Podem Pablo Iglesias va ser l'"error polític més gran" comès per la seva formació aquests anys.

Així ho exposa l'actual eurodiputada de Podem al seu llibre Algo habremos hecho, en què repassa els principals moments de la seva trajectòria política fins a l'actualitat.

Per exemple, Montero recrimina que Moncloa, davant la falta d'acord amb Podem a principis de l'any passat per a la reforma del marc penal de la Llei del només sí és sí per les resolucions judicials que rebaixaven condemnes a agressors sexuals, que el seu càlcul era "deixar-la caure" en comptes de tenir una resposta coordinada davant de l'"ofensiva judicial" i pactar un articulat que, segons reivindica, deixés el consentiment al centre.

Tot i això, i segons la seva versió, va ser "molt angoixant i menyspreable" la forma en què van actuar llavors diversos dels que eren els seus companys llavors a Unides Podem, asseverant que Díaz va sol·licitar la seva dimissió en diverses reunions que va convocar "específicament per a això" .

"A Isa Serra (actual eurodiputada de Podem), en una d'aquestes reunions li va preguntar cridant diverses vegades que quan dimitiria Irene Montero", assevera l'exministra per afegir que, pocs dies després, li van fer arribar que la vicepresidenta "podria veure bé" que cessés l'exsecretària d'Estat d'Igualtat Ángela Rodríguez (Pam) i l'exdelegada del Govern contra la violència de gènere, Vicky Rosell.

"Totes dues (Pam i Rosell) van venir al meu despatx a posar les seves responsabilitats a disposició. Encara ploro de ràbia quan ho recordo. Yolanda estava actuant per forçar la meva dimissió o la d'alguna persona rellevant del meu equip", critica Montero.