Sánchez anuncia més ajudes als afectats per la DANA amb 3.765 milions addicionals

Sánchez ha tornat a comparèixer aquest 11 de novembre. Foto: Moncloa

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un segon paquet de mesures que aportarà 3.765 milions d'euros addicionals als 10.600 que va prometre la setmana passada, en un conjunt de mesures centrat a ampliar i reforçar l'escut social i laboral en primera instància, ia ajudar el teixit productiu, en segona. En total, ja puja a més de 14.000 milions d'euros els ajuts que l'Executiu espanyol destinarà als afectats pel desastre natural.

"El Govern d'Espanya està treballant colze a colze amb les institucions valencianes per ajudar els afectats per la DANA", reafirmava el president.

Millores fins ara

Sánchez ha volgut incidir en algunes de les millores que s'han dut a terme a la Comunitat Valenciana. Per començar, han passat de 15.000 a 18.000 els efectius in situ, entre els quals s'inclouen militars, policies nacionals, guàrdies civils i guardes forestals, a més d'desplegar més de 3.000 vehicles.

En total, s'han fet 406 nous rescats, 118 noves detencions, 550 vehicles retirats i s'han drenat més de 600 garatges i soterranis.

Pel que fa a les necessitats bàsiques, els servidors públics han distribuït 51.000 litres daigua i han repartit 22.500 kg de racions de menjar. A més, s'ha restablert pràcticament l'electricitat a tots els municipis i el 95% de les línies de telefonia mòbil.

Pel que fa a les carreteres, el desplegament de 800 operaris i 400 màquines ha permès la reobertura de "nombroses" vies i línies ferroviàries.

"L'esforç titànic de tots els col·laboradors" ha permès retirar el fang i més d'un centenar de negocis poden anar obrint a poc a poc les portes, segons el líder de l'Executiu.

Pel que fa a les xifres d'ajudes laborals, Pedro Sánchez ha explicat que 400 empreses han sol·licitat ERTEs per a 9.000 treballadors, 2.800 persones han demanat ajudes directes per dany a l'habitatge o la pèrdua d'estris i s'estan tramitant el 80% de les més de 158.000 sol·licituds al Consorci d'Assegurances.

A més a més, s'obriran 15 oficines mòbils i 12 punts d'atenció especial a la DANA. Finalment, ha volgut fer públic el seu "reconeixement" als empresaris, patronal, sindicats de València i de tot el país que "estan fent un esforç col·lectiu formidable".

110 mesures

En aquest segon paquet de mesures, s'hi afegiran 110 addicionals a totes les anunciades anteriorment, que es dividiran en dues línies: ampliar i reforçar l'escut social i laboral i l'ajuda al teixit productiu.

Una de les mesures incloses en aquest nou paquet és l' extensió de les ajudes per danys a habitatges als propietaris que no hi residien, però que els tenien arrendats. "Per tant, no només són els propietaris, sinó també aquells propietaris que vivien en aquests habitatges, també aquells propietaris que no hi residien, però que els tenien arrendats", ha assenyalat Sánchez.

També s'han estès les compensacions per pèrdues en estris als llogaters i als béns que no siguin de primera necessitat. A més, perquè aquestes ajudes arribin més ràpid, s'ha decidit fer una bestreta immediata del 50% a tots els ciutadans que sol·licitin les ajudes. "Una bestreta del 50%, de manera que no hagin d'esperar mentre es tramita el seu expedient", ha destacat el president.

També s'ha estès el Codi de Bones Pràctiques Hipotecari , que es va crear el 2022 perquè les llars colpejades per la DANA puguin congelar les seves hipoteques durant 12 mesos addicionals.

Un cop passat aquest temps, si tingués un risc de vulnerabilitat, aquesta llar es podrà acollir al Codi i pagar un import d'uns 300 euros durant 12 mesos més. S'han habilitat ja 150 habitatges de titularitat del Govern d'Espanya, que estan situats dins oa prop de les zones danyades per posar-les a disposició dels afectats de manera gratuïta i immediata. També es destinaran 25 milions d'euros per comprar habitatges i ampliar el parc per a les famílies i les llars damnificades.

Segons ha informat Sánchez, fins ara hi ha 400 empreses que han sol·licitat ERTE de força major per a un total de 9.000 treballadors. A més, més de 2.800 persones han demanat ajudes directes per dany a l'habitatge o la pèrdua d'estris i s'han registrat unes 158.000 sol·licituds al Consorci de Compensació d'Assegurances, dependent del Ministeri d'Economia, el 80% de les quals ja estan en tramitació i les primeres han començat a cobrar-se.

Totes les mesures adoptades la setmana passada, més les noves mesures aprovades aquest dilluns, permetran a 400.000 treballadors mantenir els seus ingressos, i ajudaran unes 30.000 empreses a reactivar la seva activitat ia unes 100.000 llars a cobrir les necessitats més bàsiques, segons dades de Sánchez.

Ajuts al teixit productiu

Aquestes ajudes, assegura Sánchez, arriben per ajudar les explotacions que hagin patit danys que els impedeixin fer la campanya següent amb normalitat o que tinguin unes pèrdues del seu potencial productiu superiors al 40%.

"Hem vist moltes imatges a la televisió de cultius o de granges destrossades, però això és perquè els agricultors estaven a les nostres ciutats i pobles ajudant amb els seus tractors, i en realitat el camp ha patit molts danys i severs com a conseqüència d'aquesta DANA. Ara els hem d'ajudar amb la mateixa determinació que els nostres agricultors s'han bolcat amb els veïns a les zones afectades”, ha indicat el líder socialista.

14.365 milions en ajudes

Així, el president ha apuntat que, amb el nou reial decret llei amb aquestes 110 mesures addicionals per fer front a la catàstrofe provocada per la DANA, i una inversió agregada de 3.765 milions d'euros, el total destinat a la crisi és de 14.365 milions d'euros.