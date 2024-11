Mazón es queda sol: Gènova dóna l'esquena al president valencià

Una dona un cartell durant una manifestació que recorre els carrers de València per exigir la dimissió del president de la Generalitat valenciana, a 9 de novembre del 2024 - EP

La direcció nacional del PP considera que "no toca ara" depurar responsabilitats polítiques per la gestió de la DANA sinó treballar per centrar-se en la reconstrucció de la Comunitat Valenciana. Per això, ha ofert el suport del Grup Popular al segon reial decret de 110 mesures addicionals per als afectats per valor de 3.765 milions que ha aprovat el Consell de Ministres.

"Nosaltres no entrarem al fang ni contribuirem que la política espanyola s'envernissi més", ha declarat el portaveu nacional del PP, Borja Sémper, en una roda de premsa després de la reunió del comitè de direcció, en què malgrat les preguntes expresses dels periodistes ha evitat un suport exprés a Mazón, deixant el líder valencià totalment acorralat, sense el suport dels seus companys de partit.

Sémper ha posat èmfasi que el PP se centrarà en la reconstrucció i en col·laborar per "treure el fang dels carrers", actuant amb la seva "vocació de partit d'Estat". "Però perquè aquest fang no es traslladi dels carrers, a la política o segueixi enverinant la política", ha abundat.

El PP creu que és "temps de reconstrucció" i "compromís"

Així, ha recalcat que "hi ha molta gent que ho ha perdut absolutament tot i encara hi ha molta gent que està buscant els seus afins" i "no es mereixen un espectacle polític que parli dels problemes dels polítics i que no se centri en exclusiva problemes”.

"Per això creiem que no només és temps de reconstrucció, que també, sinó que és temps de compromís. Un compromís que es condensa que la política no es converteixi en un problema afegit per als ciutadans", ha ressaltat.

A més, i al·ludint a Vox, Sémper ha dit que hi haurà "qui tingui la temptació" d'"aprofitar aquesta crisi per fer avançar algun tipus de projecte polític", però ha deixat clar que el PP no "practicarà l'assetjament i l'enderrocament" contra els seus "adversaris".

"No practicarem l'assetjament i enderrocament contra l'actual Govern. Encara que els he de dir també que som plenament conscients que si hagués estat al revés, probablement no hauríem rebut aquest tracte", ha ressaltat.

Mazón ha volgut "donar la cara" davant els valencians

El portaveu del PP ha subratllat que aquest dijous "hi haurà un esdeveniment polític rellevant", atès que Mazón, "a diferència d'altres polítics, compareixerà al Parlament de València". "I això ens sembla veritablement important", ha reconegut.

Després de ser preguntat quines persones creu que serien les que haurien d'assumir aquesta responsabilitat política després de la DANA i haurien d'abandonar el seu lloc, Sémper ha indicat que "no toca ara això". "I per descomptat no estarem nosaltres ara en això. Estem a picar l'espatlla per a la reconstrucció, a picar l'espatlla per recuperar la malmesa confiança dels ciutadans en els seus polítics", ha postil·lat, per insistir que no van a " contribuir a embarrar la política espanyola".

Així, el portaveu nacional del PP ha reiterat "que no toca ara" sinó que "el que toca és pensar en els ciutadans" i "parlar molt del que cal fer". Segons la seva opinió, "altres qüestions tindran el seu buit futur".

Preguntat de nou què opina de la gestió de Mazón en les hores prèvies a la riuada, després de passar diverses hores desaparegut, is creu que cal depurar responsabilitats de la seva actuació aquell dia, Sémper s'ha remés a la resposta anterior i ha recalcat que Mazón compareixerà aquest dijous perquè "ha volgut donar la cara".

"Tindrà l'oportunitat d'explicar davant els valencians en seu parlamentària la seva gestió i quins són els passos que farà a futur. Ja aquesta compareixença vostè entendrà que és a la qual m'he de remetre, perquè és la veritablement rellevant", ha assenyalat, queixant-se que Pedro Sánchez se'n vagi a la cimera del clima i no comparegui aquesta setmana al Congrés.

Interrogat de nou si 'Génova' dona suport a Mazón, després que el president de la Generalitat hagi dit que se sent recolzat per la direcció nacional del PP, Sémper s'ha limitat a dir que la política "no ha d'enverinar la vida pública espanyola" . "Aquesta posició l'he de defensar amb coherència, almenys tota la coherència de què sigui capaç fins avui", ha conclòs.