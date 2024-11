El Govern d'Espanya aprova el primer tram de 1.000 milions d'avals ICO per la DANA

Pedro Sánchez - EP

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns un acord pel qual s'engega i estableixen les característiques del primer tram de la línia d'avals ICO DANA, per import de 1.000 milions d'euros.

Aquesta nova línia d'avals permetrà l'accés immediat a liquiditat a llars, autònoms i empreses sense necessitat d'esperar el pagament de les indemnitzacions i els ajuts de qualsevol Administració pública o del Consorci de Compensació d'Assegurances. Aquests ajuts i indemnitzacions s'utilitzaran com a garantia de finançament, i l'aval de l'Estat serà gratuït.

Així, s'habilita un primer tram d'aquesta línia d'avals per un import de 1.000 milions d'euros, si bé la línia podrà ampliar-se fins a 5.000 milions. El percentatge de l'aval puja al 80% del principal i té un cost zero per a les entitats financeres, cosa que alhora repercutirà en un cost més baix per al client.

Aquest primer tram s'articula en tres modalitats segons el beneficiari del finançament i la destinació del mateix. Els beneficiaris de les dues primeres modalitats, dirigides a atendre les necessitats més urgents de liquiditat, són llars i autònoms i empreses que estiguin empadronats, tinguin el centre de treball, la residència habitual o esporàdica, o el domicili social o establiment industrial, mercantil o serveis en algun dels municipis que s'hagin vist afectats per la DANA.

Aquestes persones o empreses podran accedir a finançament, amb el suport dels ajuts i les indemnitzacions que rebin, per atendre les necessitats més urgents de liquiditat. L'import màxim del finançament serà l'import del dany cobert per la pòlissa d'assegurances en vigor més l'import esperat de l'ajut o els ajuts sol·licitats.

El préstec es disposarà en un únic pagament, amb un termini de venciment fins a 60 mesos (5 anys). Aquest finançament es retornarà amb la percepció de l'ajuda i/o indemnitzacions sol·licitades.

Addicionalment, s'habilita una tercera modalitat amb l'articulació d'avals sobre operacions de préstec dirigides a empreses i autònoms destinades a la recuperació de la capacitat productiva de les empreses.

Entre aquests es troben les empreses i autònoms els mitjans de transport dels quals destinats a l'activitat empresarial o professional hagin patit danys durant el desenvolupament d'aquesta activitat en una de les localitats afectades.

Aquest finançament s'adreçarà, d'una banda, a la renovació dels actius danyats, així com a altres inversions per millorar l'establiment afectat o el procés general de producció i, per altra banda, a atendre les necessitats de capital circulant.

Limport màxim del finançament és de 12.500.000 euros per beneficiari. El termini màxim del préstec i de cobertura de l'aval serà, amb caràcter general, de fins a 5 anys per a operacions de circulant i fins a 7 anys en operacions de renovació i altres inversions de millora (10 anys per a empreses del sector agrícola).

S'estableix un termini de carència de principal de 12 mesos (o fins al venciment de l'operació si aquesta té una durada inferior a 12 mesos), que es pot ampliar en 12 mesos addicionals si les característiques del projecte d'inversió ho requereixen dins dels terminis màxims de venciment de l'operació avalada.

Així mateix, les entitats financeres es comprometen a mantenir almenys fins a 31 de desembre de 2025 els límits de les línies de circulant concedides a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats a l'empara d'aquesta modalitat.

Les entitats podran sol·licitar els avals per a operacions de finançament concedides entre el 29 d'octubre de 2024 i el 30 de novembre 2025 i els avals es podran atorgar fins al 31 de desembre de 2025.

Suspensió de pagament de préstecs vigents d'avals Covid o Ucraïna

El Consell de Ministres ha aprovat també la possibilitat que les empreses i autònoms ubicades en algun dels municipis de l'Annex del Reial decret llei 6/2024 que comptin amb préstecs vigents de les Línies d'Avals COVID i Avals Ucraïna puguin sol·licitar la suspensió del pagament del principal i interessos.

En concret, les empreses i autònoms podran sol·licitar una moratòria durant tres mesos de principal i interessos, a la qual podran afegir un termini de carència de principal de fins a nou mesos, període en què únicament s'abonarien interessos.

Disposar anticipadament de drets en plans de pensions

Així mateix, s'estableix la possibilitat, amb caràcter excepcional, de disposar anticipadament dels drets consolidats en els plans de pensions dels quals siguin partícips.

Segons ha explicat el Ministeri d'Economia, es podran acollir a aquesta mesura els titulars de negocis, les explotacions agràries, forestals o ramaderes o indústries que hagin patit danys com a conseqüència directa de la DANA; els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre o cessar en l'activitat; els treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE); o les persones que hagin perdut el seu habitatge habitual, o quan aquest hagi patit danys, com a conseqüència directa de la DANA.

Així mateix, s'estén el termini de sol·licitud del Codi de Bones Pràctiques perquè les llars afectades puguin congelar les seves hipoteques 12 mesos més, un cop passats els 12 mesos de moratòria extraordinària de préstecs (hipotecaris i no hipotecaris) aprovada la setmana passada i així continuar oferint a les llars en risc de vulnerabilitat un mecanisme d'alleujament en el pagament de la hipoteca.

Mesures de suport a empreses exportadores

Per a les empreses exportadores afectades, en línia amb el que sol·liciten aquestes, es disposen mesures especials de liquiditat immediata, per les quals s'habilita ICEX Espanya Exportació i Inversions, del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa al reemborsament de les quotes ja abonades per a assistir a fires i esdeveniments internacionals.

També se'ls eximeix, a les empreses exportadores i associacions sectorials, de la devolució d'ajudes rebudes de l'ICEX si es veuen obligades a cancel·lar la seva assistència a esdeveniments internacionals.