Aznar carrega contra Sánchez i l'acusa de "fugir" de la seva responsabilitat

L'alcalde de Madrid i el portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida (c), i l'expresident del Govern, José María Aznar (d), participen a l'Aula de lideratge de l'Institut Atlàntic de Govern (IADG) i la Universitat Francisco de Vitòria(

L'expresident del Govern José María Aznar ha reivindicat aquest dilluns el Pla Hidrològic Nacional (PHN) que va aprovar el seu Govern i que incloïa obres i inversions al sud de València, com al barranc del Poyo, i ha criticat que el PSOE ho derogués a partir del 2004 en arribar a Moncloa. A més, ha carregat durament contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per no assumir la seva responsabilitat i escudar-se en la "cogovernança" que, segons ell, "fa olor de escaqueig sempre".

"Quan es produeix una catàstrofe nacional com s'ha produït a València, la principal responsabilitat és del Govern, és del Govern de la Nació i del president del Govern de la Nació", ha proclamat, per afegir que Sánchez "no pot fugir" de aquesta responsabilitat i no actuar.

En un acte amb l'alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, dins del Màster en Acció Política que imparteixen l'Institut Atlàntic de Govern i la Universitat Francisco de Vitoria, Aznar ha afirmat que el president del Govern "ha decidit no assumir cap responsabilitat" . "El lideratge és essencialment un exercici de responsabilitat. No hi ha lideratges sense responsabilitat", ha postil·lat.

Crtícia que Zapatero derogués el seu PHN en arribar a Moncloa

Aznar ha recordat que el seu Govern va aprovar el 2001 el Pla Hidrològic Nacional, amb annexos d'inversions en conques com la del Xúquer i obres al marge esquerre del riu Magre, així com modernització del canal del camp del Túria.

A més, ha dit que el seu PHN incloïa la restitució i adaptació de les lleres naturals dels barrancs de Torrente, Chiva i Pozalet, així com del barranc del Poyo, subratllant que era un pla necessari atenent a l'"interès general" encara que "li costés quatre o cinc diputats al PP d'Aragó.

Tot i això, ha criticat que el 2004 el seu successor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, decidís derogar aquest Pla Hidrològic Nacional, que es realitzaria amb fons europeus i afectava "totes les conques hidrogràfiques".

Aznar s'ha preguntat com és possible que els fons europeus que està rebent Espanya, quan "no se n'han aplicat ni el 13%", no estiguin destinats a "articular una gran política d'aigua que es necessita a Espanya".

Posa en valor l'actuació dels Reis a Paiporta

Aznar ha retret a Sánchez la seva "famosa" frase sobre que si necessiten ajuda, que la demanin. "Això és tractar compatriotes com a estrangers. Això és situar-se al marge de la realitat. Això és convertir-se en president d'una organització no governamental o en director d'una organització no governamental", ha asseverat.

Segons la seva opinió, això és "tot al contrari del que significa exercir el lideratge", "assumir la responsabilitat" i "prendre les decisions corresponents com a president del Govern". "I naturalment això en ell mateix no és acceptable", ha manifestat.

Tot seguit, ha posat en valor l'actuació dels Reis durant la seva visita a Paiporta el 3 de novembre en un moment en què la ciutadania percebia que l'Estat "es desplomava". "I només per l'actuació formidable dels Reis d'Espanya, ja que aquesta sensació de caiguda de l'Estat no va quallar", ha manifestat.

Aznar ha criticat que, els mateixos dies que es produïa la catàstrofe de València, el Govern es dediqués a "assaltar el Consell de Ràdio i Televisió Espanyola" i es publiqués al Butlletí Oficial de l'Estat "la norma per la qual els terroristes convictes i confessos poden sortir de les presons", com "els assassins de Gregorio Ordóñez". Al seu parer, es tracta de dos comportaments que van cap a "un lliscament autocràtic molt gran".

Critica el manifest de la protesta de dissabte a València

De la mateixa manera, l'expresident del Govern ha criticat que no s'hagi esperat "si més no a saber el nombre de morts que hi ha a València per organitzar una manifestació radical" com, segons la seva opinió, evidencia el manifest d'aquesta protesta, en què es va demanar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Aznar ha dit que "no dubta" que hi hagués "moltes persones amb raó disposades a protestar pel que ha passat" però ha criticat el manifest perquè, segons ha dit, apel·lava a acudir a aquesta protesta "perquè el president de la Comunitat de València és el responsable del que ha passat amb les víctimes per servir els interessos empresarials i per servir els guanys del capital”. A més, ha criticat que aquest text demanés apujar els impostos "perquè hi hagi menys turistes".

L'expresident del Govern s'ha preguntat "què això té a veure amb l'actuació estructurada de l'Estat i de les administracions públiques i la responsabilitat del Govern de la nació" davant una tragèdia com la de València.

Diu que la cogovernança de Sánchez "l'ensuma sempre"

El també president de FAES ha acusat Sánchez de nou de no assumir les seves responsabilitats i intentar "culpabilitzar els altres", assegurant que quan parla de "cogovernança" a ell li "fa olor de escaqueig sempre".

Finalment, Aznar ha dit que en aquest moment de reconstrucció, cal "deixar-se d'una política de populisme" perquè "la polarització no condueix a cap bon camí". "No som un Estat fallit. No som una Nació fallida. Però hem de fer moltes coses que no s'estan fent", ha recalcat.