El Congrés accepta tramitar la llei catalana perquè els delictes de pederàstia no prescriguin

L'activista i víctima d'abusos sexuals a l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado amb diputats davant del Congrés dels Diputats. - Eduardo Parra - Europa Press

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració de la proposició de llei del Parlament de Catalunya perquè els delictes sexuals comesos per adults contra menors no prescriguin, que ha comptat amb 305 vots a favor (PSOE, PP, Sumar, Podem , Junts, ERC, PNB i BNG) i 32 en contra (Vox).

En concret, la iniciativa està impulsada conjuntament pel PSC-Units, ERC, Junts i els Comuns i proposa modificar el Codi Penal perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos per adults contra menors no prescriguin quan tinguen la consideració de greus. Pel que fa als delictes menys greus, el text planteja que prescriguin més tard per tal que la víctima pugui denunciar els fets almenys fins que tingui 50 anys.

Al torn de portaveus, la socialista Alba Soldevilla ha demanat a la dreta que "no s'emparin a l'Església" i que treballin per les víctimes. En aquest sentit, ha destacat que Espanya "va passar de ser una excepció mundial, sense casos de pederàstia a l'Església reconeguts, a ser el país amb el càlcul de víctimes més alt". "Encara no coneixem el nombre real de víctimes, perquè les dades de les diòcesis i les ordres estan incomplets. I el temps passa per a totes, però no pot passar a favor dels pederastes", ha recalcat.

A més, Soldevilla ha denunciat que "la negació, la minimització i l'encobriment ha agreujat la situació, permetent, en molts casos, la reincidència dels agressors".

Per la seva banda, Nacho Martín, del PP, ha explicat que el seu grup no s'amaga i recolza la iniciativa "en atenció a les víctimes", però que "el debat no és pacífic". En tot cas, ha anunciat que el PP sol·licitarà un tràmit de compareixences d'experts, de juristes "que dotin de més legitimitat i que dotin, en definitiva, de molta més consistència la proposició de llei".

"Crec que el debat s'ha d'abordar en molts altres àmbits, en molts altres flancs, que segurament estiguin al cap de molts, però que ara com ara no han estat articulats com a debat al Congrés dels Diputats", ha assegurat Martín.

Vox pensa que la proposta és "un exercici d'hipocresia"

Per contra, la diputada de Vox Carina Mejías ha indicat que la iniciativa suscita en la seva formació "molts dubtes", per la seva "aparent bona intenció". "Per nosaltres aquesta proposta és un exercici d'hipocresia que només pretén un paripé per desviar el focus de les nefastes conseqüències de les seves decisions polítiques que han acabat beneficiant delinqüents, pederastes i depredadors sexuals", ha afirmat.

La diputada Gala Pin, de Sumar, ha demanat "continuar treballant en l'educació sexoafectiva, en protocols de detecció a centres educatius i instituts" i fer que la lluita contra la violència masclista sigui "una lluita transversal que contribueixi a la reparació i, sobre tot, a la prevenció, perquè això mai més no torni a passar".

Per Junts, Josep Pagès ha explicat que és una proposta "justa" i "necessària", però ha retret als grups que es podria haver aprovat i entrat en vigor fa un any i mig. A més, ha avançat que hi presentaran esmenes.

Jordi Salvador, d'ERC, ha assenyalat que la llei catalana és una "qüestió de màxima transcendència", que compta amb el "suport incondicional" del seu grup. "És un pas endavant molt important com a societat que no permetrem que el silenci imposat pels abusadors, encobridors i còmplices es mantingui. És un pas endavant, en queden altres, però aquest és un pas endavant", ha subratllat.

Néstor Rego, del BNG, ha titllat d'"imprescindible" aquesta iniciativa i ha dit que la recolza "per dignitat política i humana". En la mateixa línia, la diputada de Podem Noemí Santana, que ha apuntat que es tracta d'"un deure moral i un pas imprescindible" per protegir els nens. A més, ha celebrat que, amb aquesta proposició de llei "els abusadors no es puguin emparar i escudar-se en el temps per evitar les seves responsabilitats i que les víctimes puguin accedir a la justícia quan ho necessitin".

PNB, amb "greus dubtes"

Mikel Legarda, del PNB, ha destacat els "greus dubtes" que genera a la seva formació la iniciativa i ha apuntat que confia que en la seva tramitació i escoltant experts de diverses branques es puguin pronunciar "amb millor criteri".

En defensa de la iniciativa, la representant del Parlament de Catalunya, Judit Alcalá, ha demanat posar "totes" les mesures que estiguin a l'abast per eradicar els abusos contra els menors. En aquest sentit, ha afegit que "la imprescriptibilitat protegeix les víctimes adaptant-se a la seva maduresa emocional, perquè els menors que han patit abusos sexuals triguen a processar, a entendre ia comprendre què els ha passat". A més, ha explicat que el fet que no prescrigui assegura que tinguin el temps "prou i necessari" per superar les barreres emocionals i que se sentin preparats i busquin la reparació.

Així mateix, la també representant del Parlament de Catalunya, Raquel Sans, ha recalcat que les denúncies d'abusos no denuncien quan volen sinó quan poden. "Avui els presentem aquesta proposició de llei que ja s'aplica a 11 dels 27 països de la Unió Europea i que s'aplica a 33 països de tot el món. Ens toca a nosaltres protegir el futur, posar fi a la impunitat i oferir a les víctimes el dret al mateix temps que tant reclamen i que tant demanen", ha destacat.

Igualment, Susanna Segòvia, també diputada del Parlament català, ha exposat que aquesta llei és “un primer pas” i ha demanat treballar en prevenció i en reparació. "Cal demanar-los perdó. Cal donar-los una indemnització i cal fer que assumeixin les responsabilitats els que han descobert aquests abusos, però avui el que els demanem a vostès, el que els demanen elles, és que les escoltin i que hi treballin Congrés, també per aprovar una llei, una llei del dret al temps i que posi fi a la impunitat", ha assegurat.