El PP intenta tapar la mala gestió de Mazón amb una ofensiva contra Teresa Ribera

Alberto Núñez Feijóo i Teresa Ribera - EP - Canva Pro

El Partit Popular ha intensificat la seva campanya a Brussel·les per obstaculitzar el nomenament de Teresa Ribera, ministra per a la Transició Ecològica, com a comissària europea. Després dels efectes devastadors de la DANA a la Comunitat Valenciana, el PP s'ha centrat a qüestionar la gestió de Ribera, acusant-la d'inacció i aprofitant la situació per intentar bloquejar les aspiracions europees.

Amb aquesta decisió, el PP sembla prioritzar els seus interessos partidistes i regionals, en lloc de donar suport a una figura espanyola amb experiència en polítiques climàtiques, en un moment en què Espanya té l'oportunitat de liderar la transició ecològica a Europa. El partit ha preferit redirigir l'atenció de l'opinió pública cap a Ribera, buscant diluir la percepció negativa de la gestió local de Mazón davant la crisi de la DANA.

“Més Teresa no interessa”: l'atac del PP a les xarxes socials

Sota el lema "Més Teresa no interessa", el PP ha difós en xarxes socials missatges que subratllen el que consideren una mala gestió de Ribera durant l'emergència causada per la DANA, suggerint que això la desqualifica per a un lloc a la Comissió Europea. Tot i això, aquesta ofensiva ha estat titllada d'oportunista, i molts la veuen com una estratègia per esquivar la responsabilitat del seu propi govern a la Comunitat Valenciana.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, fins i tot ha assenyalat que donar suport a Ribera a Europa “només afegiria problemes”, suggerint que la seva gestió al ministeri reflecteix falta de preparació per a un rol de més rellevància a Brussel·les. Tot i això, en lloc de fer propostes constructives, el PP sembla enfocat a desprestigiar Ribera, amb Feijóo i altres líders del partit compartint selectivament informació sobre obres no executades o advertiments no atesos.

La resposta del Govern: “Irresponsabilitat i manca de patriotisme”

Davant d'aquesta campanya, figures del Govern, inclòs el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, han criticat durament la postura del PP, qualificant-la d'“irresponsable” i sense patriotisme. Albares va expressar al Senat que l'estratègia del PP s'enfoca a “injuriar altres espanyols” a Europa i que el país necessita ara més que mai “unitat” i “lleialtat” per afrontar els desafiaments climàtics i de cohesió al continent.

Des del PSOE es defensa Ribera com una figura amb coneixements i trajectòria en temes mediambientals, i subratllen que aquest tipus de posicionaments del PP no només fan malbé la imatge d'una ministra, sinó també la posició d'Espanya en les polítiques europees de transició ecològica. El president del Govern, Pedro Sánchez, va reafirmar el suport a Ribera, argumentant que Europa necessita perfils com el seu, i menys “negacionistes del canvi climàtic”, en clara referència a la postura del PP, considerada per molts com un intent de bloquejar el lideratge espanyol en la transició verda.

Interessos polítics per sobre del bé comú?

L'ajornament del veredicte a l'Eurocambra sobre la candidatura de Ribera i altres aspirants a vicepresidències de la Comissió reflecteix la pressió i la divisió política que ha generat aquest cas. En lloc de col·laborar a impulsar la influència d'Espanya a les polítiques ambientals de la Unió Europea, el Partit Popular sembla més interessat a sabotejar la carrera europea de Ribera