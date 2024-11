Conchi Abellán anuncia que deixa el càrrec de coordinadora de Podem Catalunya

Arxiu - La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, en una imatge de fitxer. - Kike Racó - Europa Press - Arxiu

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha anunciat aquest dimecres que deixa el càrrec "després de anys de lliurament i treball", i ha explicat textualment que fa un pas al costat per cuidar-se i reprendre forces.

"Aquest pas al costat és, per mi, una oportunitat per cuidar-me i tornar amb la força i l'entusiasme que aquest partit i tots vosaltres i vosaltres mereixeu", ha expressat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Ha agraït l'esforç i el compromís dels militants de Podem i de la direcció estatal, especialment a la secretària general de Podem, Ione Belarra, "per estar sempre, per l'acompanyament i pel seu compromís" amb el projecte.

No deixa l'executiva estatal

Segons les primeres informacions, Abellán deixa el càrrec de coordinadora de Podem Catalunya, però no el càrrec com a secretària de Polítiques Municipals de Podem, pel qual forma part de l'executiva estatal del partit.

"M'acomiado ara per tornar amb més força en un temps, ja que ara es necessita una persona amb la capacitat de donar el 100% i hi ha persones excepcionalment preparades per fer-ho i comptaran amb tot el meu suport", ha afegit.