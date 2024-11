VÍDEO | L'abraçada viral entre dos senadors del PSOE i del PP per la DANA: "Aquest és el camí"

Abraçada entre els senadors del PSOE i del PP - EP

En un emotiu gest que ha ressonat a les xarxes ia l'hemicicle, Gerardo Camps, senador del Partit Popular, i Juan Antonio Sagredo, senador socialista i alcalde de Paterna, van protagonitzar una abraçada que s'ha tornat viral. Aquest dimecres, durant el ple del Senat per abordar la resposta a la recent DANA, els dos polítics van deixar de banda les diferències partidistes per mostrar un front unit, provocant l'aplaudiment de bona part del Senat.

L'escena va tenir lloc després que Sagredo, visiblement emocionat, exhibís una bandera de la Comunitat Valenciana tacada de fang, una mostra de la devastació que la DANA ha deixat en municipis com Paiporta. "Els parlo amb el cor a la mà, i també esgarrapat, enfangat i encongit de veure, olorar i sentir tanta tragèdia", va declarar Sagredo, que va aprofitar el moment per demanar als seus companys al Senat un canvi d'enfocament cap a la col·laboració en lloc de la confrontació. "Jo em torno una altra vegada a València per reconstruir la millor terreta del món," va afegir, commogut.

En finalitzar la seua intervenció, Gerardo Camps, també valencià i del Partit Popular, es va aixecar per a prendre la paraula. Però abans de dirigir-se al faristol, es va acostar a la bancada socialista i va abraçar Sagredo, un gest espontani que va simbolitzar la unitat en temps d'adversitat. L'escena va arrencar un aplaudiment unànime a la Cambra Alta i ha estat rebuda amb elogis a les xarxes socials, on ciutadans de totes les ideologies han celebrat la demostració d'empatia i cooperació.

A X molts usuaris han compartit el vídeo, on ha ressonat un missatge: "Aquest és el camí"

Un contrast amb la tensió al Congrés

L'abraçada entre els senadors s'ha destacat encara més en comparar-se amb l'ambient viscut al Congrés dels Diputats, on durant la compareixença del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, els representants del PSOE i el PP van aprofitar per llançar-se acusacions mútues sobre la gestió de l'emergència tant a nivell central com autonòmic a la Comunitat Valenciana.

En un moment en què la DANA ha deixat darrere seu pèrdues materials i humanes, l'abraçada entre Camps i Sagredo ha estat un recordatori que la col·laboració entre partits és possible.