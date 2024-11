Dos regidors de Vox de València se'n van anar de "cap de setmana romàntic" durant la DANA

Arxiu - El portaveu de Vox a l'Ajuntament de València i segon tinent d'alcalde, Juanma Badenas (c) i l'edil d'aquesta formació Cecilia Herrero (i) en una imatge d'arxiu al costat d'altres membres d'aquest grup al consistori. - Jorge Gil

Els dos grups de l'oposició a l'Ajuntament de València, PSPV-PSOE i Compromís, han considerat "repugnant" i "indignant" que el segon tinent d'alcalde i portaveu de Vox, Juanma Badenas, i l'edil d'aquesta formació Cecilia Herrero es hagin absentat de la capital valenciana per anar-se'n "de cap de setmana romàntic" malgrat els efectes que ha deixat la DANA en tres pedanies de la capital --on han perdut la vida 13 persones-- i altres localitats de l'àrea metropolitana.

PSPV-PSOE i Compromís s'han pronunciat en aquests termes en declaracions remeses als mitjans després de publicar eldiario.es que Badenas, també edil d'Ocupació i Parcs i Jardins, i Herrero, d'Emprenedoria i Agricultura, van estar el cap de setmana passat, 9 i 10 de novembre, a Morella (Castelló).

Des de Vox han assegurat que els seus regidors "han assistit a totes les reunions i han estat atenent les víctimes i treballant en l'adopció de mesures per a la reconstrucció i per pal·liar els efectes" de la DANA "des del primer moment", alhora que Tot i que no han confirmat aquest viatge, han defensat el dret a "ser respectats" en l'àmbit de la seva "vida privada".

La portaveu de Compromís, Papi Robles, ha qualificat de "fastigós i repugnant" que aquests dos regidors de Vox s'hagin absentat de la ciutat quan encara es treballa per afrontar les conseqüències de la DANA. "Badenas ens té molt acostumats a no treballar mai, però en una situació com aquesta veure'l de passeig romàntic durant un cap de setmana en què havia d'estar traient fang i coordinant al govern municipal ens resulta fastigós i repugnant", ha exposat.

Robles no entén com l'alcaldessa, María José Catalá, manté al seu executiu Badenas i ha dit que "l'única conclusió" a què pot arribar "és que a ella li tapa les vergonyes" i que "ella manté un govern d'extrema" dreta que permet que aquests ganduls es passegin per Morella mentre "es viu" la catàstrofe més gran que ha passat mai" a València.

El PSPV demana cessaments

El portaveu del PSPV, Borja Sanjuán, ha considerat "indignant" l'"escapada dels regidors de Vox" i ha manifestat que Català "ha de cessar-los". "És indignant que mentre milers de valencians estan donant el millor de si per poder ajudar els seus veïns hi hagi regidors del govern que decideixin que el millor que podien fer aquest cap de setmana era una escapada romàntica", ha lamentat.

Sanjuán ha censurat que Badenas i Herrero, "que tenen a càrrec seu contractes amb personal amb maquinària i capacitat d'ajudar" i responsabilitats "per tramitar ajuts" amb què "reactivar el comerç, hagin decidit esborrar-se d'atendre la catàstrofe i passar un fi de setmana a més de 170 quilòmetres de València”.

Alhora, ha afegit que aquests dos regidors "no poden seguir ni un minut més tenint responsabilitats". "Si no dimiteixen, Català els hauria de cessar immediatament", ha remarcat, a més d'apuntar que les "absències" del portaveu de Vox són "una constant". "No ha estat capaç ni de venir aquest dimecres a la Comissió d'Hisenda on s'aprovava el pressupost del 2025, de la mateixa manera que no participa a les reunions de portaveus en què es tracta la resposta de l'Ajuntament a la catàstrofe", ha denunciat.

Des de Vox han afirmat que "les reunions a les quals malintencionadament fan al·lusió PSPV i Compromís són de l'alcaldessa amb els portaveus de l'oposició per informar sobre les mesures adoptades a l'Ajuntament amb motiu de la DANA". Segons Vox, Badenas "forma part de les Juntes de Govern i de l'Oficina Única Postemergència", i per això està "al cas d'aquestes informacions" perquè "són mesures que es decideixen" en aquests òrgans.

"No pot per tant assistir a una reunió a què no els correspon", ha dit, alhora que ha assenyalat que "a la Comissió d'Hisenda ha assistit la regidora --de Vox-- Mónica Gil, en substitució del segon tinent alcalde com estableix el reglament".