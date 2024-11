Acusen Alvise de disfressar-se de militar per colar-se en un pavelló dels cossos de seguretat

Arxiu - L'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de l'agrupació S'ha acabat la Festa en imatge d'arxiu. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

L'eurodiputat Luis Pérez, 'Alvise', es va presentar ahir a la nit al pavelló de la Universitat Politècnica de València (UPV) on s'allotgen uns 300 efectius de cossos de seguretat que participen en les tasques d'ajuda per la DANA "disfressat" de militar, segons ha denunciat una treballadora de la universitat esmentada pel diari Levante-EMV.

L'empleada, que és regidora socialista al seu poble, però que en aquell moment era al recinte com a empleada de la universitat, relata que va demanar a Alvise Pérez, que anava amb tres o quatre persones més i vestit de militar, que havia de marxar al tractar-se d'un recinte privat i explicant-li que eren les deu de la nit i les persones allotjades havien de descansar, cosa a la qual ell es va resistir al principi, segons aquesta informació.

Per la seva banda, el mateix Alvise ha dit al seu perfil d'Instagram que es va acostar aquest dimarts al pavelló per "avaluar la situació i oferir centenars de plats" de menjar calent, alhora que ha criticat que "una regidora del PSOE impedeix que aquesta ajuda arribi", adjuntant àudios, imatges i dades de l'email i xarxes socials de la funcionària.

A aquests fets s'ha referit al compte de X el vicerector de la UPV, Jose F. Monserrat, que s'ha mostrat "tremendament preocupat per la recent campanya d'assetjament dirigida contra una companya funcionària de la nostra universitat, motivada per acusacions difoses en xarxes socials".

L'integrant de l'equip rectoral aclareix que la universitat agraeix tota ajuda, però remarca que “aquesta s'ha de coordinar”. "La UPV sempre agraeix qualsevol suport destinat als nostres bombers i voluntaris, que fan una tasca tan essencial. No obstant això, per respecte a la seguretat i les normes internes de la universitat, cal que qualsevol col·laboració s'anunciï prèviament i es coordini, ja que accedir a un espai privat sense autorització prèvia pot interferir en el descans dels que estan en servei”, detalla.

Els treballadors estaven descansant

Alhora, al·ludeix a la "necessària privadesa" de les persones que pernocten al pavelló, on en aquell moment "es trobaven descansant treballadors que, després de llargues jornades de servei, requereixen tranquil·litat i privadesa". "Com a responsables de la seva acollida, hem d'assegurar que aquesta privadesa es respecti i evitar l'enregistrament d'imatges sense el seu consentiment. Intentar accedir sense permís i gravant a un espai de descans és inacceptable", adverteix.

"Més inacceptable encara --prossegueix el vicerector-- em sembla que s'iniciï una campanya d'assetjament contra una funcionària pública per la seva afiliació política, així com la difusió de dades personals. Cada persona té dret a les seves creences ia la seva afiliació, i aquestes no interfereixen en el compliment de les funcions”.

"I és que, a més, s'havia cancel·lat la presencialitat al campus a les 19.30 hores a causa de l'actual DANA que estem patint, permetent únicament l'accés a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i al personal designat per atendre'ls. Aquesta mesura és essencial per a la seguretat i comoditat de tothom”, remata Montserrat.

Igualment, subratlla que la UPV s'està ajustant a les sol·licituds i necessitats establertes pels responsables dels equips de bombers. "Aquest compromís forma part del suport que brindem als serveis d'emergència que ens agraeixen cada dia l'esforç que està fent una organització acadèmica per vetllar per la higiene, el descans i el confort", assevera.

El vicerector conclou el seu missatge "reiterant que qualsevol ajuda és més que benvinguda, incloent-hi la de l'eurodiputat, Sr. Luís Pérez, sempre que es realitzi de manera ordenada i amb respecte a les normes i persones involucrades".