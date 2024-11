Examen del Govern central al Congrés: el paquet de mesures fiscals que divideix els socis del PSOE

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés - EP

La Comissió d'Hisenda del Congrés votarà aquest dijous el paquet fiscal que el Govern busca afegir a l'impost empreses multinacionals acordat a la UE, i el PSOE segueix negociant per intentar trobar un punt d'equilibri davant la divisió de posicions dins del bloc d'investidura .

Es tracta del projecte de llei que inicialment transposa una directiva europea per crear un nou impost mínim global del 15% a empreses multinacionals, però en què el PSOE i Sumar han pactat incorporar una reforma fiscal amb nous impostos i revisant part dels existents. I és que és l'última oportunitat d'emprendre una àmplia reforma fiscal, atès que no es poden aprovar impostos per decret llei i que els pressupostos del 2025 tenen un futur incert.

Així, els plans d'Hisenda passen per crear nous impostos a vapejadors, el tabac, eliminar la bonificació del dièsel, un nou disseny del gravamen a la banca i que es doni per amortitzat el que s'aplica a les energètiques.

Però en aquest punt hi ha divisió al bloc. D'una banda, Junts va pactar amb el PSOE deixar morir l'impost energètic per no posar en risc inversions a Tarragona, i de l'altra, ERC, Bildu i Podem insisteixen a fer l'impost permanent al sector energètic davant els beneficis rècord d'algunes companyies. De la mateixa manera, Sumar advoca per treure exempcions fiscals a assegurances mèdiques, cosa que rebutja de ple el PNB, en ser una cosa molt estesa entre treballadors d'Euskadi.

De fet, la comissió s'havia de celebrar dilluns passat, però el panorama de divisió va provocar que es desconvoqués la reunió i que l'Executiu decidís vetar esmenes a la llei per la possibilitat que s'aprovessin en contra del seu criteri, com ara rebaixar el IVA a les perruqueries o productes d'higiene íntima femenina.

Per mitjà, PSOE i Sumar van anunciar el seu pacte fiscal, que inclou altres mesures com aplicar un IVA del 21% als apartaments turístics, elevar els impostos de les Socimis i endurir la fiscalitat de iots, avions privats i cotxes de luxe.

De moment només es recullen els aspectes tècnics

De moment, el projecte només ha superat la fase de ponència, en una reunió a porta tancada, i només s'han incorporat quatre esmenes tècniques del PSOE relacionades amb el nou impost mínim global, sense entrar en qüestions com el tribut a la banca i les energètiques.

Davant les diferències entre socis, el PNB no descarta precisament que el text que s'aprovi en comissió només incorpori finalment qüestions relatives a l'impost mínim global per aconseguir que prosperi la tramitació parlamentària. "És el més senzill", ha dit el portaveu del partit al Congrés, Aitor Esteban.

Amb el paquet fiscal, el PSOE vol entre altres assumptes pujar la fiscalitat al tabac, gravar els vapejadors, reformar l'impost de societats o pujar les rendes del capital.

També eliminar, a partir de l'1 d'abril del 2025, la bonificació que tenia el dièsel davant de la gasolina, encara que sense afectar el gasoil professional. La idea és introduir un mecanisme per rebaixar la tributació que s'activarà si durant dos mesos consecutius la mitjana del preu del dièsel supera els dos euros per litre i la mitjana de cotització del barril de Brent s'incrementa aquest segon mes per sobre de la mitjana del mes anterior.

Així mateix, hi ha esmenes socialistes que es debatran dilluns per exigir el pagament anticipat de l'IVA dels hidrocarburs i així lluitar contra el frau que els missing traders realitzen en la importació d'aquest producte.

Impost de societats

El PSOE també busca una reforma de l?impost de societats per contrarestar la sentència del Tribunal Constitucional que va declarar la nul·litat parcial d?una reforma sobre aquest tribut que va executar l?exministre d?Hisenda, Cristóbal Montoro.

Així, s'estableix novament un límit a les grans empreses o grups empresarials per aplicar deduccions per compensar les bases imposables negatives. El límit és del 50% per exercici per a les empreses amb una xifra de negoci entre els 20 milions i els 60 milions d'euros i del 25% per a aquelles que superessin els 60 milions.

En una altra esmena del PSOE, que Junts diu que s'hi ha negociat, es proposa rebaixar de manera progressiva aquest impost a empreses amb un import net de la xifra de negocis inferior a un milió d'euros. Enfront del 23% que es grava a aquestes empreses actualment, el Grup Socialista proposa rebaixar l'impost perquè la part de base imposable compresa fins a 50.000 euros es gravi a un tipus del 17% el 2027, i la restant al 20% el 2029.

A això s'hi afegeix una altra esmena perquè les companyies es puguin deduir fins a un 20% de l'import net de l'increment dels seus fons propis, davant del 15% actual, amb la idea de potenciar la capitalització empresarial mitjançant l'increment del patrimoni net.

Esmena a la incapacitat permanent i les rendes del capital

Alhora, s'analitzaran esmenes perquè la pensió per incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa sigui compatible amb un treball que requereixi estar inscrit en algun règim de la Seguretat Social.

El Grup Socialista també introdueix esmenes per incrementar en un punt la tributació de les rendes del capital superiors a 300.000 euros i passa del 28% al 29%.

L'última mesura fiscal a destacar és el compromís d'impulsar a la UE la modificació de la Directiva de l'IVA, a fi de gravar aquest impost a les plataformes d'arrendaments d'habitatge turístic, com Airbnb, a zones on l'abundància d'aquests allotjaments dificulta l'accés a un habitatge oa zones saturades. És l'anomenat paquet ViDA (VAT in the Digital Age), que el Govern considera “una prioritat”.