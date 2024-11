La compareixença de Mazón s'ajorna al divendres 15 pel temporal que torna a copejar a València

Mazón donarà explicacions sobre la gestió i podria reorganitzar el govern.

La compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a les Corts per informar de la gestió de la DANA s'ha ajornat al divendres 15 de novembre davant l'avís nivell vermell per pluges a tot el litoral de la província de València decretat per a aquest dijous 14 de novembre per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), segons han informat fonts de la cambra autonòmica.

Aemet preveu una probabilitat de precipitació acumulada de fins a 180 litres per metre quadrat (l/m2) en només 12 hores. L'alerta està activa des de les 21.00 hores del passat passat dimecres 13 i fins a les 12.00 hores de dijous 14 i el moment de més "adversitat" meteorològica serà de matinada.

L'organisme estatal adverteix que el perill és "extrem" i de la possibilitat que es produeixin desbordaments de lleres i inundacions. Davant d'aquesta situació, demana molta precaució i evitar els desplaçaments.