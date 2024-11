El Congrés aprova l'increment de quotes d'Espanya a l'FMI amb el Govern dividit

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous l'increment de la quota amb què Espanya contribueix al Fons Monetari Internacional (FMI) i ho ha fet amb el Govern de coalició dividit, ja que mentre el PSOE li ha donat suport, Sumar s'ha abstingut.

Es tracta, en concret, del dictamen de la Comissió d'Afers Exteriors sobre la resolució la Junta de Governadors del Fons Monetari Internacional relativa a la Setzena Revisió General de Quotes adoptada el 15 de desembre de 2023.

El dictamen ha tirat endavant amb el suport del PSOE, el PP, el PNB, la Unió del Poble Navarro (UPN) i la Coalició Canària, mentre que Sumar, ERC, Bildu, Junts i el diputat del Grup Mixt José Luis Ábalos s'han abstingut i Vox, Podem i el BNG hi han votat en contra.

La nova diputada de Sumar, Alda Recas (Més Madrid) que va cobrir la vacant deixada per exportaveu del grup plurinacional Íñigo Errejón al Congrés, s'ha estrenat fixant la posició del seu grup sobre aquest conveni.

Recas ha explicat que Sumar no té problema amb l' augment de les quotes que es pagaran a l'FMI però ha criticat que aquesta decisió no vagi acompanyada, com planteja Nacions Unides, de la necessitat d'avançar cap a una "nova articulació del sistema financer" i del debat sobre si les ajudes de l'FMI serveixen realment per millorar la vida de les poblacions dels països on s'envien.

Per part seva, el diputat de Vox José María Sánchez ha detallat que a partir d'ara la quota amb què Espanya contribueix a l'FMI s'incrementarà en un 50% passant de pagar més de 9,5 milions anuals a superar els 14,3 milions . Segons ha denunciat, el nostre país pagarà més aquest organisme que altres Estat amb PIB superiors a l'espanyol.

Després de ressaltar que a Vox no són "grans entusiastes del multilateralisme", s'ha preguntat si el Govern vol "regalar alguna cosa a l'FMI per un complex de naturalesa internacional" del president Pedro Sánchez o del "miniministre d'Afers Exteriors", en referència a José Manuel Albares.

Des del PSOE, Pepe Mercadal ha defensat el conveni incidint que amb la seva aplicació es podrà agilitzar l'actuació de l'FMI a aquells països que necessitin ajudes de manera urgent, ja que el fons podrà activar-les sense requerir el suport d'una majoria qualificada com passa amb els préstecs.

Per la seva banda, el popular Ricardo Tarno ha posat en relleu la divisió del Govern de coalició en aquest assumpte. "Quina fiabilitat donen així a la resta de països socis?", s'ha preguntat, carregant també contra Vox per votar-hi en contra.

Treballadors espanyols als EUA

A la mateixa sessió s'ha aprovat el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d'Espanya i els Estats Units d'Amèrica pel qual es garantirà als espanyols que treballin en aquell país generin dret al cobrament íntegre de les pensions espanyoles. Aquest acord ha tirat endavant amb el suport de tota la Cambra, tret de Vox, Bildu i ERC, que s'han abstingut.

Segons ha explicat Mercadal, ara s'estableix un període de cinc anys, prorrogable a set, en els quals el treballador o treballadora que hagi estat destinat als Estats Units continuarà cotitzant al sistema públic espanyol.